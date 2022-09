Brahmastra becomes No 1 film in the world this Weekend: न‍िर्देशक अयान मुखर्जी की फिल्‍म ‘ब्रह्मास्त्र’ को क्रिट‍िक्‍स से भले ही क‍ितने ठंडे र‍िव्‍यू म‍िले हों, लेकिन इस फिल्‍म के कलेक्‍शन ने ठंडे पड़े ह‍िंदी स‍िनेमा में फ‍िर से जान फूंक दी है. आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) स्टारर ‘ब्रह्मास्त्र’ ने तीन द‍िन में ताबड़तोड़ कमाई की है. शुक्रवार को र‍िलीज हुई भारत में इस फिल्‍म ने तीन द‍िनों में 120 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई की है. लेकिन ताजा डाटा की मानें तो अपनी कमाई की इसी स्‍पीड के चलते ये फिल्‍म इस वीकेंड पर सबसे ज्‍यादा कमाई करने वाली दुनिया की नंबर 1 फिल्‍म बन गई है.

करण जौहर के प्रोडक्‍शन हाउस की ‘ब्रह्मास्‍त्र’ 9 स‍ितंबर को दुनिया भर में र‍िलीज हुई. यूएस बॉक्‍स ऑफिस ट्रैकर बॉक्‍स ऑफिस मोजो ने बताया है कि इस ‘ब्रह्मास्‍त्र पार्ट वन- श‍िवा’ ने अपने ओपन‍िंग वीकेंड पर 26.5 म‍िल‍ियन डॉलर (212 करोड़ रुपये) की कमाई की है. ज‍िसमें से 4.4 म‍िल‍ियन डॉलर इस फिल्‍म ने यूएस मार्केट में कमाए हैं. अपने इसी आंकड़े के चलते ये फिल्‍म इस वीकेंड (9 से 11 स‍ितंबर) दुनि‍याभर में सबसे ज्‍यादा कमाई करने वाली फिल्‍म बन गई है. व‍िदेशी बाजार में ‘ब्रह्मास्‍त्र’ को इस बात का भी काफी फायदा म‍िल रहा है क‍ि इस हफ्ते कोई बड़ी हॉलीवुड फिल्‍म र‍िलीज नहीं हुई है.

‘ब्रह्मास्‍त्र’ इस शुक्रवार हिंदी और चार अन्य भाषाओं- तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में सिनेमाघरों में रिलीज हुई. रणबीर और आलिया के साथ अयान मुखर्जी की इस फिल्‍म में अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय और नागार्जुन भी नजर आ रहे हैं. इस फिल्‍म में शाहरुख खान का एक अच्‍छा खासा कैमियो भी है. फिल्म को मिला-जुला रिस्पांस मिल रहा है. जहां फिल्म के वीएफएक्स के लिए ‘ब्रह्मास्त्र’ की तारीफें की जा रही हैं, वहीं स्क्रिप्ट और एडिटिंग के लिए फिल्म की आलोचना भी हो रही है.

ब्रह्मास्त्र में शाहरुख खान ने कैमियो रोल किया है. (फोटो साभारः यूट्यूब/Dharma Productions)

‘ब्रह्मास्त्र’ के हिंदी वर्जन ने पहले वीकेंड में 110 करोड़ रुपए की कमाई की है. फिल्म के हिंदी वर्जन ने रविवार को 41-42 करोड़ रुपए और इन सभी भाषाओं को मिलाकर 45 करोड़ रुपए का बिजनेस किया. वहीं, सभी भाषाओं के मिलाकार तीन 3 दिन के कलेक्शन की बात करें, तो फिल्म ने 120 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.

बता दें कि इस फ‍िल्‍म के 2 पार्ट और भी र‍िलीज होने वाले हैं. फ‍िल्‍म के अगले ह‍िस्‍से में दीपिका पादुकोण नजर आने वाली हैं.