दीपिका पादुकोण का 'बेशरम रंग': Pathaan के पहले गाने को देख फैंस में मच गई खलबली...

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) कभी ‘मस्‍तानी’ तो कभी ‘पद्मावती’ बनकर पर्दे पर अपनी खूबसूरती के लिए हमेशा ही तारीफें बटोरती रही हैं. अपने एलीगेंट एथन‍िक लुक के अलावा दीप‍िका ‘रेस 3’ और ‘गहराइयां’ समेत कई फिल्‍मों में अपनी बोल्‍डनेस के ल‍िए भी चर्चा बटोर चुकी हैं. दीपिका जल्‍द ही शाहरुख खान के साथ फिल्‍म ‘पठान’ (Pathaan) में नजर आने वाली हैं. इस फिल्‍म का पहला गाना ‘बेशरम रंग’ (Besharam Rang song) आज ही र‍िलीज हुआ है. इस गाने के र‍िलीज होते ही दीपिका पादुकोण ट्व‍िटर पर नंबर 1 ट्रेंड बन गईं. वजह है, इस गाने में दीपिका की बोल्‍ड और सेंशुअस अदाएं. इस गाने को देखने के बाद कई यूजर्स ने कमेंट क‍िया है कि ये इस साल का सबसे बोल्‍ड गाना है.

इस गाने में दीपिका ब‍िकि‍नी लुक्‍स में नजर आ रही हैं, और उन्‍हें देखकर कहा जा सकता है कि दीपिका का ये अवतार स्‍क्रीन पर आग लगाने के ल‍िए ब‍िलकुल मुफीद है. ‘बेशरम रंग’ में दीपिका गोल्‍डन मोनोक‍िनी से लेकर ब्राइट येलो कलर के 2 पीस में नजर आ रही हैं. अपने शॉर्ट हेयर लुक में दीपिका इन सारे ब‍िक‍िनी लुक्‍स में परफेक्‍ट लग रही हैं.

ऐसा नहीं है कि एक्‍ट्रेस इससे पहले ब‍िक‍िनी अवतार में नजर नहीं आई हैं, लेकिन इस गाने में दीपिका के डांस‍िग मूव्‍स में गजब ढा द‍िया है. दीपिका के इस लुक पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं.

स‍िर्फ दीपिका ही नहीं शाहरुख खान का सालों से स्‍क्रीन पर इंतजार कर रहे फैंस भी इस गाने से बेहद खुश हैं. क्‍योंकि वो भी इस गाने में नेवर-सी-ब‍िफोर (Never see before) अवतार में द‍िख रहे हैं.

आप भी देख‍िए ये गाना.

शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्‍टारर फिल्‍म ‘पठान’ अगले साल 25 जनवरी को थ‍िएटर्स में र‍िलीज होगी. यश राज प्रोडक्‍शन के बैनर तले बनी ये फिल्‍म हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हो रही है.