किस डर ने दिलीप कुमार को मुसलमान से बना दिया हिंदू? सायरा बानो को धोखा देकर कर ली थी दूसरी शादी, कौन थी वह

मुंबई: हिंदी सिनेमा के जिन दिग्गज कलाकारों का नाम अदब से लिया जाता है, उनमें दिलीप कुमार (Dilip Kmumar) पहले नंबर पर आते हैं. हिंदी सिनेमा के अभिनय सम्राट माने जाने वाले दिलीप कुमार को देख-देख कर कई एक्टर्स ने अभिनय सीखा. दिलीप साहब को चलता-फिरता एक्टिंग स्कूल भी कहा जाता था, लेकिन ये सब नहीं हो पाता अगर उन्हें देविका रानी न मिलती. कई लोग दिलीप कुमार को हिंदू समझते हैं जबकि उनके माता-पिता ने उनका नाम मोहम्मद यूसुफ खान रखा था. देविका रानी ने ही यूसुफ खान से दिलीप कुमार नाम रखा था. लेकिन नाम बदलने के लिए पीछे एक और किस्सा है जिसे खुद दिग्गज एक्टर ने सुनाया था.

कहते हैं कि दिलीप कुमार संजोग से फिल्म इंडस्ट्री में आए. इत्तेफाक से एक बार अपने दोस्त के साथ बॉम्बे टॉकीज पहुंचें और उस दौर की टॉप एक्ट्रेस देविका रानी की नजर पड़ी और वह फिल्मों में आ गए. फिल्मों में आने के बाद यूसुफ खान से नाम बदलकर दिलीप कुमार कर दिया गया. देविका रानी ने साल 1944 में आई फिल्म ‘ज्वार भाटा’ से दिलीप कुमार को इंडस्ट्री में एंट्री दिलवाई.

देविका रानी ने रखा था दिलीप कुमार नामदिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी ‘Dilip Kumar: The Substance and the shadow’ में बताया है कि ‘देविका ने मुझसे कहा कि यूसुफ मैं तुम्हे एक एक्टर के तौर पर लॉन्च करने के बारे में सोच रही हूं और मुझे लगता है कि अगर तुम अपना स्क्रीन नाम बदल लो तो ये कोई बेकार आइडिया नहीं है. एक ऐसा नाम हो जिससे आप जाने जाएंगे और आपकी रोमांटिक इमेज के मुताबिक होगा. मुझे लगता है कि दिलीप कुमार एक अच्छा नाम है, ये नाम मेरे दिमाग में तब आया जब मैं आपके लिए एक सटीक नाम सोच रही थी, आपको कैसा लगा?’. देविका रानी का सुझाव और नाम युसूफ को पसंद आया और इसी नाम से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया.

बॉलीवुड में कई दशकों तक राज करने वाले स्टार कलाकार दिलीप कुमार ने कई सुपरहिट फिल्में दीं

पिटाई के डर से बदला नाममुस्लिम नाम से हिंदू नाम रखने के पीछे एक डर भी जुड़ा था. दिलीप कुमार ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि पिटाई के डर से उन्होंने अपना बदला था. दिलीप कुमार के मुताबिक ‘मेरे वालिद फिल्मों के सख्त खिलाफ थे. उनके एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे लाला बंसी शरनाथ, इनके बेटे फिल्मों में एक्टिंग करते थे. मेरे पिताजी अक्सर उनसे शिकायत करते कि ये तुमने क्या कर रखा है. तुम्हारा नौजवान और सेहतमंद लड़का देखो क्या करता है. मैं खुद जब फिल्मों में आया तो बहुत खौफ हुआ कि जब अब्बा को पता चलेगा तो वह बहुत नाराज होंगे, मेरी पिटाई भी कर सकते हैं. उस समय मेरे सामने तीन नाम रखे गए, यूसुफ खान, दिलीप कुमार और बासुदेव. मैंने कहा कि यूसुफ खान मत रखिए बाकी जो आपके दिल में आए वो नाम रख दीजिए. इसके 2-3 महीने बाद जब एक अखबार में मैंने एक विज्ञापन देखा तो मुझे मालूम हुआ कि मेरा नाम दिलीप कुमार रखा गया है.

दिलीप कुमार और सायरा बानो जीवन के आखिरी पल तक साथ रहे

सायरा बानो को धोखा दे अस्मा रहमान से की थी शादीइसके बाद तो फिल्मों की सफलता ने दिलीप कुमार को बुलंदियों पर पहुंचा दिया. दिलीप कुमार और मधुबाला के अफेयर की खूब चर्चे हुए लेकिन 44 साल की उम्र में 22 साल छोटी एक्ट्रेस सायरा बानो से शादी की. सायरा और दिलीप कुमार की शादी खुशहाल थी लेकिन दिलीप कुमार ने 1981 में शादीशुदा होने के बावजूद अस्मा रहमान नामक महिला से दूसरी शादी की थी. अस्मा हैदराबाद की रहने वाली थीं, हालांकि ये शादी 3 साल में ही खत्म हो गई. लेकिन दिलीप कुमार के इस कदम से सायरा बेहद दुखी थीं लेकिन उन्होंने साथ नहीं छोड़ा और आखिरी पल तक उनकी सेवा करती रहीं.