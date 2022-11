अजय देवगन की 'दृश्यम 2' से वरुण धवन की 'भेड़िया' तक, नवंबर में रिलीज़ होने वाली हैं ये 5 बड़ी फिल्में और सीरीज

List of movies and series which is releasing in November 2022: इस बार का नवंबर का महीना फिल्म प्रेमियों के लिए सबसे रोमांचक होने वाला है क्योंकि स्क्रीन पर आने के लिए कई फिल्में और वेब सीरीज हैं. जिसमें अजय देवगन की 'दृश्यम 2' से लेकर अभिषेक बच्चन की 'ब्रीद: इनटू द शैडो 2' तक शामिल हैं. चलिए एक नजर डालते हैं नवंबर में रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट पर..











Follow us on