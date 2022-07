Entertainment TOP-5: 'शमशेरा' पर करण मल्होत्रा ने तोड़ी चुप्पी, रणवीर सिंह के सपोर्ट में आए विवेक अग्निहोत्री

Karan Malhotra Viral Tweet on ‘Shamshera’: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की फिल्म ‘शमशेरा’ (Shamshera) 22 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और जिस तरह की उम्मीद इस फिल्म से की जा रही थी, वह उस पर खरी नहीं उतर पाई. इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कोई जादू नहीं चल पाया. (पढ़ें पूरी खबर)

Ranveer Singh Viral Photos: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इन दिनों अपने ‘न्यूड फोटोशूट’ मामले को लेकर सुर्खियों में हैं. उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है. ऐसे में फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग रणवीर सिंह के साथ खड़े नजर आ रहे हैं. इस मामले में ‘द कश्मीर फाइल्स’ के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ( Vivek Agnihotri) और एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतर आए हैं. (पढ़ें पूरी खबर)

प्रेम चोपड़ा (Prem Chopra) के निधन की खबर आई तो बॉलीवुड के तमाम दिग्गजों के साथ-साथ आम लोग हैरान और दुखी हो गए. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रेम चोपड़ा के पास आज सुबह से ही उनकी खैरियत जानने के लिए कॉल और मैसेज आ रहे हैं. फोन करने वाले पूछ रहे हैं कि वे जिंदा है या नहीं. (पढ़ें पूरी खबर)

Nikita Roy and The Book of Darkness: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) की नई फिल्म का ऐलान हो चुका है. वह जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म ‘निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस’ में नजर आएंगी, लेकिन यह फिल्म बेहद खास भी होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म के जरिए सोनाक्षी के भाई कुश एस सिन्हा निर्देशन में कदम रखने जा रहे हैं. जी हां, सोनाक्षी की इस नई फिल्म का निर्देशन खुद उनके भाई कुश कर रहे हैं. (पढ़ें पूरी खबर)

Bigg Boss 16 House Theme: सलमान खान (Salman Khan) का शो ‘बिग बॉस’ (Bigg Boss) टीवी पर प्रसारित होने वाला सबसे पॉपुलर रियलिटी शो है. इस शो ने 15 सीजन पूरे कर लिए हैं. मेकर्स अब शो के अगले सीजन को लेकर आने वाले हैं. कहने की जरूरत नहीं है कि लोगों की निगाहें सीजन 16 पर टिकी हुई हैं. शो के हर सीजन में एक नए थीम वाले घर में कंटेस्टेंट का स्वागत किया जाता है. पिछले साल जंगल थीम रखा गया था तो इस बार शायद एक्वा थीम रखा जा रहा है. इसकी झलक सोशल मीडिया पर लीक हुई तस्वीरों से मिल रही है. (पढ़ें पूरी खबर)