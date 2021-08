ENTERTAINMENT TOP-5: तालिबानियों पर रामगोपाल वर्मा के बयान से 'द कपिल शर्मा शो' तक...

मुंबई. तालिबान (Taliban) ने सालों तक अमेरिका और देश की सेना से जंग लड़ने के बाद अफगानिस्तान (Afghanistan) की सत्ता पर कब्जा कर लिया है. मीडिया में आए वीडियो में वहां के सरकारी इमारतों में तालिबानी दिखाई दे रहे हैं. दुनिया के हर देश और उसके नागरिक तालिबान की कड़ी आलोचना कर रहे हैं. बॉलीवुड के कई कलाकारों ने भी तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने की आलोचना की है. फिल्म इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने एक वीडियो शेयर कर तालिबानियों की आलोचना की है और उन्हें जानवर बताया है. (पढ़ें पूरी खबर)

कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के पॉपुलर कॉमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) के इंतजार करने के दिन समाप्त हो गए हैं. यह शो 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है. पहले हफ्ते के एपिसोड में अजय देवगन (Ajay Devgn) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म का प्रमोशन करते हुए दिखाई देंगे. अजय जहां अपनी रिलीज हुई फिल्म ‘भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया’ (Bhuj: The Pride of India) का प्रमोशन करने शो में दिखाई देंगे वहीं अक्षय कुमार अपनी फिल्म ‘बेल बॉटम’ (Bell Bottom) का प्रमोशन करते हुए दिखाई देंगे. (पढ़ें पूरी खबर)

बॉलीवुड के ‘खिलाड़ी’ अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों सुर्खियों में हैं. एक्टर की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘बेल बॉटम (Bell Bottom)’ कल यानी 19 अगस्त को रिलीज हो रही है. पिछले साल कोरोना काल से सुर्खियों में छाई ये फिल्म, पहली ऐसे फिल्म है, जो लॉकडाउन के बाद यह थियेटर्स में रिलीज होने जा रही है. अक्षय को यूं ही बॉलीवुड का ‘खिलाड़ी’ नहीं कहा जाता. फिल्म की रिलीज से पहले फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. फिल्म की एडवांस बुकिंग तीन दिनों से शुरु हो चुकी है और लोगों से काफी जबरदस्त रिस्पॉस देखने को मिल रहा है. (पढ़ें पूरी खबर)

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर (Kareena Kapoor) रामायण (Ramayan) पर बनने वाली फिल्म में सीता माता के रोल को लेकर काफी सुर्खियों में रहीं. फिल्म के लिए करीना ने जब 12 करोड़ रुपए फीस मांगी, तब भी खूब चर्चा हुई. सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया लेकिन करीना चुप रहीं. लंबे समय बाद करीना ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. (पढ़ें पूरी खबर)

टीवी का सबसे फेमस शो ‘बिग बॉस ओटीटी’ (Bigg Boss OTT) पहले दिन से ही दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है. इस शो में मौजूद कंटेस्टेंट्स फैंस को लुभाने में लगे हुए हैं. शो का फॉर्मेट ही कंट्रोवर्सी वाला है तो शो में जमकर विवाद हो रहे हैं. घर में आए दिन झगड़े और तनाव तो आम बात है. बीते संडे को शो की कंटेस्टेंट दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) और नेहा भसीन (Neha Bhasin) के बीच जमकर झगड़ा हुआ. नेहा ने बिलो द बेल्ट हिट करते हुए दिव्या के पीरियड्स का मजाक उड़ाया जो सबको नागवार गुजरा था. (पढ़ें पूरी खबर)