ENTERTAINMENT TOP-5: सलमान खान को सांप काटने से लेकर उर्फी जावेद के वायरल पोस्ट तक

नई दिल्ली. सलमान खान (Salman Khan) के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. खबर है कि भाईजान अब ठीक हैं और कल 27 दिसंबर को वह अपना 56वां ​​जन्मदिन मनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. दरअसल, भाईजान को आज उनके पनवेल फार्म हाउस पर एक विषहीन सांप ने काट लिया था, जिसके बाद उन्हें एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई थी. वहीं, सांप काटने के बाद उनकी पहली तस्वीर सामने आई है. (पढ़ें पूरी खबर)

टीवी के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो ‘बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT)’ की एक्स-कंटेस्टेंट उर्फी जावेद (Urfi Javed) का पोस्ट इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस पोस्ट को उर्फी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें उनकी कुछ बोल्ड तस्वीरें हैं और साथ ही है एक इमोशनल पोस्ट. इस पोस्ट में उर्फी बता रही हैं कि एक वक्त ऐसा था, जब वह अपनी जिंदगी से हार गई थीं और कई बार उन्हें सुसाइड करने का भी ख्याल आया था. (पढ़ें पूरी खबर)

संजना सांघी (Sanjana Sanghi) का कहना है कि अपनी पहली फिल्म ‘दिल बेचारा’ (Dil Bechara) के बाद अपनी अगली फिल्म चुनना उनके लिए आसान नहीं था. यह फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी, जो जॉन ग्रीन के उपन्यास ‘फॉल्ट इन अवर स्टार्स’ पर बेस्ड थी. फिल्म में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने मैनी का रोल प्ले किया था और संजना ने उनके अपोजिट किजी का रोल निभाया था. (पढ़ें पूरी खबर)

बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) जैसे-जैसे फिनाले की ओर बढ़ रहा है, कंटेस्टेंट्स के बीच की जंग भी तेज होती जा रही है. हर कंटेस्टेंट फिनाले में पहुंचने की कोशिश में जुटा है. ऐसे में कंटेस्टेंट्स के बीच झड़प भी बढ़ गई है. इस हफ्ते राखी सावंत (Rakhi Sawant) और शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) में भी खूब तू-तू मैं-मैं हुई. जिसे लेकर वीकेंड का वार में सलमान खान (Salman Khan) ने शमिता शेट्टी को निशाने पर लिया. इसी बीच राखी सावंत के व्यवहार से एक बार फिर शमिता शेट्टी खफा हो गईं और सलमान खान के आगे ही रोने लगीं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. (पढ़ें पूरी खबर)

‘Spider-Man No Way Home’ Box Office: स्टूडियो की ‘स्पाइडर मैनः नो वे होम’ (Spider-Man: No Way Home) भारत में 16 दिसंबर को रिलीज हुई थी, जबकि पूरी दुनियाभर में यह फिल्म 17 दिसंबर को रिलीज हुई थी. वहीं, फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा रखा है. हॉलीवुड फिल्म ‘स्पाइडर मैनः नो वे होम’ ने भारत में पहले ही दिन से रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने एक ट्वीट करते हुए फिल्म की पहले दिन की कमाई की जानकारी दी है. (पढ़ें पूरी खबर)