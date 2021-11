ENTERTAINMENT TOP-5: 'बॉब बिस्वास' की रिलीज डेट से कैटरीना कैफ और विक्की कौशल तक

नई दिल्ली. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने नवंबर, 2019 में घोषणा की थी कि दीया घोष अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) और चित्रांगदा सिंह के साथ फिल्म ‘बॉब बिस्वास’ (Bob Biswas) को डायरेक्ट करेंगी. यह फिल्म सुजॉय घोष की 2012 की थ्रिलर, ‘कहानी’ के बॉब बिस्वास किरदार का स्पिन ऑफ है. यह फिल्म 2020 की शुरुआत में फ्लोर पर आ गई थी और शूटिंग पिछले साल दिसंबर तक पूरी हो गई थी. (पढ़ें पूरी खबर)

बॉलीवुड स्टार कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की शादी को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है. कहा जा रहा है कि दोनों राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा होटल (Six Senses Fort Barwara) में शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं. शादी का जश्न 7-12 दिसंबर तक चलेगा और शादी के लिए होटल की बुकिंग भी हो चुकी है. शादी को लेकर अब तक दोनों में से किसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है. लेकिन, इनके वेडिंग वेन्यू, ड्रेस और गेस्ट लिस्ट पर अक्सर चर्चा होती रहती है. (पढ़ें पूरी खबर)

टीवी स्टार क्रिस्टल डिसूजा (Krystle D’Souza) ने मुंबई में एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है. अपने नए घर की खुशी में क्रिस्टल डिसूजा ने जश्न भी मनाया. एक्ट्रेस ने हाल ही में टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़े अपने करीबी दोस्तों के लिए एक हाउस पार्टी होस्ट की. जिसमें फिल्म और टेलीविजन निर्माता एकता कपूर (Ekta Kapoor), अनीता हसनंदानी (Anita Hassanandani) भी शामिल हुई थीं. एकता कपूर ने क्रिस्टल डिसूजा के घर की खूबसूरत फोटोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. (पढ़ें पूरी खबर)

प्रभु देवा (Prabhu Deva) न केवल अद्वितीय डांसर हैं, बल्कि दमदार एक्टर, मंझे हुए कोरियोग्राफर और दर्शकों को गहराई से समझने वाले टैलेंटेड डायरेक्टर हैं. बॉलीवुड और टॉलीवुड के दिल में बसने वाले, अपने अफलातून डांसिंग और उम्दा डायरेक्शन से सबके होश उड़ाने वाले फिल्म एक्टर, डांसर और डायरेक्टर प्रभु देवा के चाहने वालों के लिए एक खुशखबरी हैं कि प्रभु देवा एक बार फिर कैमरे के पीछे नहीं, बल्कि कैमरे के आगे एक्टिंग करते नजर आएंगे. (पढ़ें पूरी खबर)

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को ऐलान किया कि बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी (Hema Malini) और गीतकार प्रसून जोशी (Prasoon Joshi) को 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (International Film Festival Of India) में सम्मानित किया जाएगा. दोनों को आईएफएफआई में ‘इंटरनेशनल फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर (Indain Personalities Of The Year)’ से सम्मानित किया जाएगा. (पढ़ें पूरी खबर)