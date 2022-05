Entertainment Top-5: गोविंदा और कृष्णा अभिषेक से 'अवतार 2' के धमाकेदार ट्रेलर तक

‘द कपिल शर्मा (The Kapil Sharma)’ शो में ‘सपना’ का किरदार निभाने वाले कॉमेडियन और एक्टर कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek) अपने हुनर की दम पर इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बना चुके हैं. रिश्ते में तो वह अपने जमाने के सुपरस्टार ‘हीरो नंबर 1’ गोविंदा (Govinda) के भांजे हैं, लेकिन दोनों के बीच की अनबन अक्सर लोगों के रडार पर रही है. दोनों अक्सर एक-दूसरे के सामने आने से बचते हैं. (पढ़ें पूरी खबर)

‘अवतार’ (Avatar) के सीक्वल के लिए दर्शकों को लंबा इंतजार करना पड़ा. इसे वास्तव में एक दशक से ज्यादा समय लग गया. ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ (Avatar The Way of Water trailer) इस साल के अंत में रिलीज होगी. इसका पहला फुटेज 27 अप्रैल को लास वेगास में सिनेमाकॉन (CinemaCon) में दिखाया गया था और अब फिल्म का ट्रेलर ऑनलाइन रिलीज कर दिया गया है. (पढ़ें पूरी खबर)

दर्शील सफारी (Darsheel Safary) को साल 2007 में आई फिल्म ‘तारे जमीं पर’ (Taare Zameen Par) में देखा गया था. उन्होंने फिल्म में एक बच्चे का रोल निभाया था. आज वे 25 साल के हैं. वे नेटफ्लिक्स के ‘मदर्स डे स्पेशल’ वीडियो के चलते सुर्खियों में आ गए हैं. वीडियो में फिल्मों और शोज की झलकियां हैं जो मां-बच्चे के रिश्ते के बारे में बता रहा है. (पढ़ें पूरी खबर)

‘Panchayat 2’ Trailer Out: अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज ‘पंचायत 2 (Panchayat 2)’ का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है. इस वेब सीरीज का दर्शकों को बहुत दिनों से इंतजार था, जो अब खत्म होने जा रहा है. जी हां, पंचायत का दूसरा सीजन 20 मई को अपनी दूसरी पारी के लिए पूरी तरह तैयार है. वहीं, इसके ट्रेलर ने दर्शकों को और भी ज्यादा उत्साहित कर दिया है. ट्रेलर से साफ पता चलता है कि पहले सीजन की तरह इस बार भी दर्शकों को भरपूर मजा आने वाला है. (पढ़ें पूरी खबर)

Film Review ‘THAR’: हमारे देश में विदेशों से प्रभावित होकर फिल्में बनाना कोई नई बात नहीं है. अमेरिका में काऊबॉय यानी चरवाहों की जिंदगी पर बनी फिल्में जिन्हें “वेस्टर्न” कहा जाता है, 100 साल से भी ज़्यादा समय से बनाई जाती रही हैं. वेस्टर्न फिल्मों का इतिहास बहुत पुराना है और अब उस तरह की पृष्ठभूमि, विकास की वजह से कुर्बान हो चुकी है, यदि अब उस बैकग्राउंड पर फिल्म बनती है तो उसे नीयो वेस्टर्न माना जाता है. (पढ़ें पूरी खबर)