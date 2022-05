Confirmed! शाहरुख खान-ऋतिक रोशन नहीं फरहान अख्तर लेंगे MCU में एंट्री, 'मिस मार्वल' में निभाएंगे ये रोल

‘डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस’ (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है. फिल्म ने पहले ही दिन रिकॉर्ड कमाई भी की है. फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज का किरदार बेनेडिक्ट कंबरबैच ने निभाया है. बेनेडिक्ट ने हाल ही में एक इंटरव्यू में एमसीयू की फिल्मों के लिए शाहरुख खान को परफेक्ट बताया था. उन्हें ऋतिक रोशन और शाहरुख में किसी एक को चुनना था. लेकिन अब खबर आई है कि एमसीयू की फिल्म फरहान अख्तर (Farhan Akhtar In MCU) को सेलेक्ट किया गया है.

पिछले कई महीनों से खबरें आ रही थीं कि किसी बॉलीवुड एक्टर को एमसीयू की सीरीज के लिए साइन किया गया है. लेकिन अब पुष्टि हो गई है कि फरहान अख्तर को ‘मिस मार्वल’ (Farhan Akhtar Miss Marvel) के लिए साइन कर लिया गया है. मार्वल स्टूडियोज के तहत में डिज्नी+ सीरीज के से फरहान की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (एमसीयू) से डेब्यू करेंगे.

Doctor Strange 2: ऋतिक रोशन को छोड़ शाहरुख खान को पसंद करते हैं बेनेडिक्ट कंबरबैच, बोले- ‘MCU के लिए बेस्ट’

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

इंटरनेशनल न्यूज पोर्टल डेडलाइन ने मार्वल सीरीज में उनके शामिल होने की खबर दी थी. रिपोर्ट के मुताबिक, फरहान अख्तर फिल्म में क्या किरदार होगा, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन पुष्टि की है कि फरहान को ‘गेस्ट-स्टाररिंग रोल’ (गेस्ट अपीयरेंस) के रूप में देखा जाएगा. फरहान के साथ-साथ पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान भी इसका हिस्सा होंगे. दोनों को लेकर फैंस बेहद एक्साइटेड हैं.

फवाद खान ने पहले ही कर दिया था कंफर्म

फवाद खान ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि वह ‘मिस मार्वल’ सीरीज में हैं. ‘मिस मार्वल’ 8 जून को रिलीज होगी. फिल्म कंपेनियन के साथ एक इंटरव्यू में, फवाद ने पुष्टि की कि वह मार्वल प्रोजेक्ट में थे. उन्होंने कहा था, “हां मैं हूं. वो तो मैं इनकार नहीं कर सकता, अब तो मैं झूठ नहीं बोल सकता, वो तो उन्होने खुद न्यूज लगा दी है.”

ट्रेलर में दिखी ‘मिस मार्वल’ बनने सफर

‘मिस मार्वल’ का ट्रेलर इस साल की शुरुआत में जारी किया गया था, जिसमें इमान वेल्लानी को कमला खान के किरदार में दिखाया गया है. कमला ही ‘मिस मार्वल’ बनती हैं. ट्रेलर में कमला को उन समस्याओं का सामना करते हुए दिखाया गया है जो टीनेज में एक लड़की करती है.बाद में उसे एक लॉकेट मिलता है, जो उसे सुपरपावर देता है.