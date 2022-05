सुहाना खान का 22वां बर्थडे आज, मां गौरी खान ने स्पेशल पोस्ट से साथ जताया लाड

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और गौरी खान (Gauri Khan) की लाडली सुहाना खान (Suhana Khan) का आज स्पेशल दिन हैं. ‘द आर्चीज’ (The Archies) से सिनेमा अपनी शानदार शुरूआत करने जा रहीं सुहाना आज 22 बरस (Suhana Khan 22nd birthday) की हो गई हैं. बेटी के इस खास दिन को भला मां कैसे भूल सकती हैं. इसलिए उन्होंने आधी रात को बेटी को सोशल मीडिया (Social Media) पर स्पेशल फील कराते हुए सुहाना की एक खूबसूरत तस्वीर के साथ बेटी पर लाड (Gauri Khan wishes with kiss to Suhana Khan) जताया.

सुहाना खान (Suhana Khan) बॉलीवुड की वो स्टार किड हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर काफी तगड़ी है. फैंस उनसे बेहद प्यार करते हैं और उनके डेब्यू का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं. ‘द आर्चीज’ (The Archies) से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहीं सुहाना खान को उनकी मां गौरी खान (Gauri Khan) ने एक खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें सोशल मीडिया (Social Media) पर बर्थडे विश किया, जिसके बाद पोस्ट पर सेलेब्स से लेकर फैंस तक उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं.

मां गौरी खान ने क्या किया बेटी के लिए स्पेशल पोस्ट

गौरी खान ने सुहाना की एक ग्लैमरस तस्वीर शेयर की और इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- बर्थडे गर्ल. इसके साथ उन्होंने किसिंग इमोजी भी बनाया है. सोशल मीडिया पर फैंस सुहाना की ये अनसीन तस्वीर देख उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

गौरी खान का पोस्ट.

सुहाना को सोशल मीडिया पर मिल रही है बधाईगौरी ने आधी रात को इस पोस्ट को शेयर किया, जिसके बाद से लगातार ढेरों सेलेब्रिटीज और फैंस कॉमेंट कर सुहाना को विश कर रहे हैं. श्वेता बच्चन, फराह खान मनीष मल्होत्रा ​​से लेकर करण जौहर और नेहा धूपिया तक, कई हस्तियों ने कॉमेंट सेक्शन में सुहाना को शुभकामनाएं दी हैं.

2023 में दिखेंगा सुहाना खान पर्दे पर जलवाआपको बता दें कि सुहाना खान की फिल्म ‘द आर्चीज’ से अपने करियर की शुरुआत करने जा रही हैं, जो साल 2023 में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. जोया अख्तर की इस फिल्म से खुशी कपूर, अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा भी अपनी शानदार शुरुआत करने वाले हैं.