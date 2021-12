रितेश देशमुख से शादी के 1 महीने बाद ही बिखर गई थीं जेनेलिया डिसूजा, जानें किस बात पर थीं खफा

मुंबई: शो ‘लेडीज वर्सेज जेंटलमेन’ (Ladies Vs Gentlemen) के सीजन 2 में जेनेलिया डिसूजा (Genelia DSouza on her marriage) ने खुलासा किया कि जब उनकी शादी रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) से हुई, तो वे हर सुबह सबसे पहले तैयार होती थीं. हालांकि, वे इस काम से जल्द ही बोर हो गईं और एक महीने बाद उन्होंने कहा, ‘मैं ऐसा नहीं कर सकती.’ एक्ट्रेस ने बताया कि वे हर सुबह सजने-संवरने के काम से थक जाती थीं.

जेनेलिया को हर रोज सजने-संवरने में होती थी दिक्कत

जेनेलिया बताती हैं, ‘जब मेरी शादी हुई, तो मुझे लगा कि यह एकदम परफेक्ट है. मैं हर सुबह तैयार होकर आती. मुझे चिढ़ होती कि हर रोज मुझे इस तरह ड्रेसअप क्यों होना पड़ता है.’ रितेश कहते हैं कि वे डाइनिंग टेबल पर बॉक्सर और टी-शर्ट पहनकर बैठे होंगे, जबकि जेनेलिया सलवार कमीज और ज्वैलरी से पूरी तरह ढकी होंगी.

जेनेलिया आगे बताती हैं, ‘मैंने सोचा कि कुछ पूजा-वूजा होगी जो मुझे पता नहीं है.’ एक्ट्रेस एक महीने तक रोजाना सजती-संवरती रहीं और आखिर एक दिन वे टूट गईं. एक्ट्रेस ने रितेश से कहा, ‘मैं यह और नहीं कर सकती.’ रितेश चौंक गए और शंका में पड़ गए.

फिल्म के सेट पर हुई थी रितेश और जेनेलिया की मुलाकात

जेनेलिया ने बात साफ की कि वे हर रोज इस तरह तैयार नहीं हो सकतीं. रितेश ने कहा, ‘मैं खुद यह सोच रहा था कि तुम हर दिन इस तरह क्यों तैयार हो रही हो!’ बता दें कि रितेश और जेनेलिया अपनी पहली फिल्म ‘तुझे मेरी कसम’ के शूट के दौरान मिले थे.

कपल 15 सालों से ज्यादा समय से साथ हैं. उन्होंने 3 फरवरी 2012 को शादी की थी और उनके दो बेटे हैं – राहिल और रियान. शुक्रवार को रितेश के जन्मदिन पर जेनेलिया ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारा सा नोट शेयर किया था. उन्होंने लिखा था, ‘सबसे प्यारा साथी, मैं वाकई में यकीन करती हूं कि इस धरती पर हर इंसान को प्यार करने वाला एक खास शख्स जरूर होता है. मैं अपने लिए बहुत खुश हूं कि हमेशा के लिए आप ही मेरे हैं.’