Vikram Vedha to be release in 100 country:ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan), सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की फिल्म ‘व‍िक्रम वेधा’ (Vikram Vedha) 30 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं. खबर है कि यह फिल्म रिलीज होते ही एक नया कीर्तिमान हासिल करेगी क्योंकि यह एक-दो नहीं बल्कि दुनिया में पूरे 100 देशों में होने जा रही है.











Follow us on