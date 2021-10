Hum Do Hamare Do Trailer: कृति सेनन की ख्वाहिश को पूरा करेंगे राजकुमार राव, मां-बाप गोद लेने की कहानी में दिखेंगे ट्विस्ट

Hum Do Hamare Do Trailer Out: बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव (Rajkummar Rao) और कृति सेनन (Kriti Sanon) की जोड़ी ‘बरेली की बर्फी’ के बाद एक बार फिर धमाल मचाने को तैयार है. इनकी अपकमिंग फिल्म ‘हम दो हमारे दो (Hum Do Hamare Do)’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर से जाहिर होता है कि यह फिल्म दर्शकों का खूब मनोरंजन करने वाली है. फिल्म का ट्रेलर ‘फैमिलीवाली दिवाली’ टैगलाइन के साथ जारी किया गया है. जिससे जाहिर होता है कि फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है.

कृति सेनन ने फिल्म का ट्रेलर शेयर करते हुए इस बात की भी जानकारी दी है कि ‘हम दो हमारे दो’ इसी महीने यानी अक्टूबर में रिलीज होने वाली है. फिल्म अक्टूबर के आखिरी हफ्ते 29 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम की जाएगी. ट्रेलर शेयर करते हुए कृति लिखती हैं- ‘हमारे ट्रेलर के साथ अब होगी ये दिवाली फैमिलीवाली. #HumDoHamareDoTrailer का ट्रेलर रिलीज हो गया है.’

कृति सेनन और राजकुमार राव स्टारर इस ‘हम दो हमारे दो’ में परेश रावल, रत्ना पाठक शाह और अपारशक्ति खुराना भी अहम किरदार में हैं. फिल्म एक कॉमेडी फैमिली ड्रामा है. जो ‘हम दो हमारे दो’ के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, लेकिन इसमें भी एक बड़ा ट्विस्ट है. कृति सेनन ने हाल ही में इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट, जरिए दी थी की उनकी फिल्म अक्टूबर में ही रिलीज होने वाली है.