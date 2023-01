Oscar Nominations: 5 फिल्मों की 5 खास बातें; 'कांतारा' से ' दि कश्मीर फाइल्स' तक, 24 जनवरी पर निगाहें

मुंबई. भारतीय मनोरंजन जगत में इस समय सिर्फ ऑस्कर (Oscar Awards 2023) की चर्चा है. ऑस्कर नॉमिनेशन में 5 भारतीय फिल्मों ने अलग अलग कैटेगिरी में स्थान बना लिया है. इनमें बेस्ट एक्टर और बेस्ट फिल्म के लिए भी नॉमिनेशन शामिल है. इन 5 फिल्मों में ‘छेल्लो शो’ (Chhello Show), ‘आरआरआर’ (RRR), ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ (Gangubai Kathiawadi), ‘दि कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) और ‘कांतारा’ (Kantara) शामिल हैं. ये 5 फिल्में क्यों खास हैं? आइए, जानने की कोशिश करते हैं…

एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज (The Academy of Motion Picture Arts and Sciences) (AMPAS) ने ऑस्कर के लिए क्वालिफाईड 301 फीचर फिल्मों की लिस्ट जारी कर दी है. यह पहला मौका है जब भारत ने 4 कैटेगिरी में ऑस्कर शॉर्टलिस्ट में जगह बनाई है. नॉमिनेशंस के लिए वोटिंग 12-17 जनवरी तक होगी. इसके बाद 24 जनवरी को अंतिम नॉमिनेशन की लिस्ट जारी होगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.

1. छेल्लो शो

गुजराती फिल्म ‘छेल्लो शो’ को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगिरी में शामिल किया गया है. यह गुजराती फिल्म है और इसके टाइटल का अर्थ है ‘दि लास्ट शो’. इसे पेन नलिन ने निर्देशित किया है और इसमें भाविन रबाड़ी ने मुख्य भूमिका निभाई है. कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित हो चुकी यह फिल्म भारत में 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई थी.

2. आरआरआर

साउथ के बड़े निर्देशक एस. राजामौली की इस फिल्म को सभी ने सराहा था. फिल्म का बिजनेस भी काफी अच्छा रहा और कई रिकॉर्ड कायम किए. फिल्म का गीत संगीत काफी अलग था. बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग (Best Original Song) की लिस्ट में फिल्म के गाने ‘नाटु नाटु’ (Naatu Naatu) को जगह मिली है. रामचरण और जूनियर एनटीआर पर फिल्माए इस गाने को राहुल सिपलीगुंज (Rahul Sipligunj) और काला भैरवा (Kaala Bhairava) ने आवाज दी है. इसे एम.एम. कीरावानी ने संगीतबद्ध किया है.

3. गंगूबाई काठियावाड़ी

संजय ​लीला भंसाली की इस फिल्म ने भी रिमांइडर लिस्ट में जगह बनाई है. फिल्म में आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में थीं. 25 फरवरी 2022 को रिलीज हुई यह फिल्म असल माफिया क्वीन पर आधारित थी. फिल्म में आलिया के काम को काफी सराहा गया था.

4. दि कश्मीर फाइल्स

11 मार्च 2022 को रिलीज हुई विवेक रंजन अग्निहोत्री की इस फिल्म की चर्चा पूरे साल रही. फिल्म विवादों में भी घिरी और लोगों ने इसे पसंद भी किया. कश्मीर में हुई नृशंस हत्यााओं पर आधारित इस फिल्म को भी रिमाइंडर लिस्ट में जगह मिली है. ​फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी आदि ने अहम भूमिका निभाई थी.

5. कांतारा

केरला के कोस्टल एरिया की परम्पराओं पर आधारित ऋषभ शेट्टी निर्देशित और अभिनीत इस फिल्म ने सभी का दिल जीता. यह साल की सबसे प्रभावी फिल्म बनकर उभरी. फिल्म ने कमाई के नए रिकॉर्ड कायम किए. फिल्म को बेस्ट एक्टर और बेस्ट मूवी की कैटेगिरी में नॉमिनेशन मिला है.

गौरतलब है कि भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर ‘छेलो शो’, ‘द कश्मीर फाइल्स’, मराठी फिल्म ‘मी वसंतराव’, ‘तुझ्या साठी काही’, ‘रॉकेटरी: द नंबी इफैक्ट’, ‘इराविन निझल’ और कन्नड़ फिल्म ‘विक्रांत रोना’ को ऑस्कर के लिए भेजा गया था. ऑस्कर का मुख्य अवॉर्ड समारोह 12 मार्च 2023 को होगा.