Javed Akhtar: मिशेल ओबामा के ट्वीट से भावुक हुए जावेद अख्तर, कर डाली यह अपील

संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी-अमेरिकी (African-American) महिला मिशेल ओबामा (Michelle Obama) इन दिनों अपनी किताब द लाइट वी कैरी (The Light We Carry) को लेकर दौरे कर रही हैं. पूर्व प्रथम महिला ने मिशेल ने इसका ऐलान अपने ट्विटर अकाउंट पर किया था. मिशेल के इस ट्वीट पर मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ( Lyricist Javed Akhtar) ने भावुक कमेंट किया.

जावेद अख्तर ने मिशेल ओबामा के इस ट्वीट पर रिप्लाई देते हुए उनसे व्हाइट हाउस में वापस लौट आने की अपील की है. जावेद अख्तर ने मिशेल के ट्वीट के जवाब में लिखा कि ‘प्रिय मिशेल ओबामा, मैं आपका कोई युवा पागल प्रशंसक नहीं हूं, बल्कि भारत का एक 77 साल का लेखक और कवि हूं…’

यह है पूरा मामला

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा इन दिनों अपनी किताब द लाइट वी कैरी (The Light We Carry) को लेकर दौरे कर रही हैं. इसी की जानकारी मिशेल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की. मिशेल ने लिखा कि ‘द लाइट वी कैरी (The Light We Carry) के दौरे को लेकर और लोगों से मुलाकात को लेकर मैं काफी उत्साहित हूं. मैं कुछ निजी जिंदगी से जुड़ी बातें शेयर करूंगी जो मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने में मददगार साबित हुई हैं. मैं इन कहानियों को शेयर करने का बेसब्री से इंतजार करूंगी’. मिशेल ओबामा के इस ट्वीट पर जावेद अख्तर ने भावुक रिप्लाई दिया है.

यह बोले जावेद अख्तर

मिशेल ने इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए जावेद अख्तर ने लिखा, ‘प्रिय मिशेल ओबामा, मैं कोई उत्साहित प्रशंसक नहीं हूं, मैं एक 77 साल का भारतीय लेखक हूं, उम्मीद है कि सभी भारतीय मेरा नाम जानते होंगे. कृपया मेरी बातों को गंभीरता से लें, केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आपको व्हाइट हाउस में देखना चाहती है. आपको इस जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए’. वहीं जावेद अख्तर के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा होने लगी है. बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब जावेद अख्तर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हों. इससे पहले भी अपने बयानों को लेकर जावेद चर्चा में रह चुके हैं.

सोशल मीडिया यूजर्स ने किया ट्रोल

वहीं जावेद अख्तर के इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की भी है. सोशल मीडिया यूजर्स ने इस बात का मजाक उड़ाया है जिसमें जावेद ने कहा कि सभी भारतीय उन्हें जानते होंगे. जावेद अख्तर की इस लाइन को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया है. बता दें कि मिशेल ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी हैं और इन दिनों अपनी किताब का प्रचार कर रही हैं. जनवरी 2017 में मिशेल ओबामा ने अपने पति के साथ कार्यकाल खत्म होने पर व्हाइट हाउस को अलविदा कह दिया था.