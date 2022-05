कंगना रनौत ने दिल्ली-मुंबई के लड़कों के बीच किया 'धाकड़' Review, Lock Upp के हैंडसम मुंडे पर आया दिल!

बॉलीवुड की ‘पंगा क्वीन’ एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘धाकड़’ (Dhaakad) के प्रमोशन में बिजी हैं. फिल्म 20 मई को रिलीज होने वाली है. फिल्म के रिलीज से पहले जो बज बना हुआ है, उसे लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. फिल्म के रिलीज से पहले कंगना ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया. उन्होंने बताया कि कैसे 16 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा और पहली फिल्म ‘गैंगस्टर’ मिलने तक कितना फाइनेशली स्ट्रगल करना पड़ा. कंगना ने इसी के साथ दिल्ली-मुंबई के लड़कों के बीच का अंतर (Kangana made difference between the boys of Delhi-Mumbai) भी बताया.

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपने बेबाक बोल के लिए बॉलीवुड में फेमस हैं. उन्होंने दिल्ली और मुंबई (Kangana on Delhi and Mumbai boys) के लड़कों के बीच के अंतर को बताते हुए दिल्ली के लड़कों को मुंबई के लड़कों से बेहतर बताया.

दिल्ली सिर्फ 10 हजार लेकर लेकर पहुंची थीं कंगनाहाल ही में यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं 16 साल की उम्र में घर से भागकर दिल्ली आ गई थीं और उस वक्त मेरी जेब में सिर्फ 10 हजार रुपये थे. एक मॉडलिंग एजेंसी के साइन करने और उन्हें मुंबई ले जाने से पहले अपने दोस्त के साथ पीजी में रह रही थीं. उन्होंने खुलासा किया कि जब मैं दिल्ली में रहा करती थी तो मैं और मेरी सहेलियां अपने खर्चों के लिए लड़कों पर निर्भर रहती थीं.

कंगना ने दिल्ली के लड़कों से खूब भरवाए अपने बिल

कंगना रनौत ने कहा कि दिल्ली में मेरा अनुभव काफी अलग रहा. मुझे नहीं पता कि अब कैसा है वहां पर जब मैं दिल्ली में रहती थी तो उस वक्त हम 5-6 लड़कियां थीं और हम सभी के मेल फ्रेंड्स थे. उन्हें हमने अपना ड्राइवर बनाया होता था और वो सभी हमें घुमाने ले जाया करते थे. वो हमारा पूरा बिल भरते थे. दिल्ली के लड़के हमें अच्छी जगह घुमाने ले जाते थे और जब मैं कमाने लगी थी तो मैं भी बिल भरती थीं, लेकिन हमारे बीच कभी बिल को लेकर कोई स्ट्रेस नहीं था. उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के लड़कों ये तुम्हारे लिए कॉम्प्लिमेंट है.’

मुंबई के लड़कों में क्या है अंतर

मुंबई के लड़कों के बारे में भी उन्होंने खुलासा किया और बताया कि जब मैं दिल्ली से मुंबई आई तो वहां और यहां जमीन-आसमान का फर्क था. जो मुझे अच्छा नहीं लगा. मुंबई के लड़के मुझे दिल्ली के लड़कों की तुलना में काफी अलग लगे. अगर आप किसी मुंबई के लड़के के साथ डेट पर जा रही हैं तो आपको बिल शेयर करना होगा. मुंबई में हर कोई काफी प्रैक्टिकल है और अगर आप डेट पर भी गए हैं तो आपको बराबर पैसे देने होंगे. अगर आपने पानी पीया है तो आपको पेमेंट करनी होगी. मुझे लगता है ये भी अच्छा है बल्कि काफी कूल है.’

कंगना का KISS वीडियो वायरलवहीं, इन खबरों के बीच कंगना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह दिल्ली के एक हैंडसम मुंडे को KISS करती नजर आ रही हैं. वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, तो लोग हैरान हो गए. वीडियो में वह लॉकअप के कंटेस्टेट को किस करती नजर आ रही हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि हाल ही में उनके द्वारा होस्ट किए गए शो लॉकअप का एक कंटेस्टेंट शिवम शर्मा जैसे ही कंगना के साथ एक सेल्फी लेने जाता है. वह उन्हें देखते ही किस दे देती हैं. उनके इस अंदाज को देख शिवम भी हैरान रह जाते हैं सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.