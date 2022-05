कंगना रनौत बोलीं- हमारे वेदों से चुराई गई है एवेंजर्स के सुपरहीरो की कहानी

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) बॉलीवुड की वो एक्टर हैं, जिनके पास विचारों और शब्दों की कमी नहीं है. वह जल्द फिल्म ‘धाकड़’ (Dhaakad) में एक नए अवतार में नजर आने वाली हैं. हाथ में बंदूक, लाल बाल, स्लीक कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं वह किसी सुपरहीरों से कम नजर नहीं आ रही हैं. दमदार टीजर और जबरदस्त ट्रेलर इस बात का सबूत हैं कि कंगना ने धाकड़ एक्ट्रेस के रूप में नजर आने वाली हैं. अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली कंगना ने द एवेंजर्स और दूसरे सुपरहीरों की कहानी को ‘महाभारत’ और ‘वेदों’ (Kangana Ranaut on The Avengers and other superhero movies) से प्रेरित बताया है.

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का ईश्वर पर काफी विश्वास है. वह काफी धार्मिक हैं. हाल ही में इस बात का खुलासा उनके को-स्टार अर्जुन रामपाल ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था. अब उन्होंने एवेंजर्स और दूसरे सुपरहीरों की तुलना रामायण-महाभारत से कर डाली है.

‘हमारी पौराणिक कथाओं से काफी इंस्पिरेशन लेता है हॉलीवुड’

दरअसल, ईटाइम्स के साथ बातचीत के दौरान ‘पंगा क्वीन’ से पूछा गया कि सुपरहीरो का रोल निभाने के लिए वो भारतीय पौराणिक कथाओं को चुनेंगी या हॉलीवुड स्टाइल? इसके जवाब में उन्होंने कहा, ‘जाहिर सी बात है मैं सुपरहीरो के किरदार के लिए अपने देश की अप्रोच अपनाउंगी. मुझे ऐसा लगता है कि हॉलीवुड हमारी पौराणिक कथाओं और कहानियों से काफी इंस्पिरेशन लेते हैं. जब मैं उनके सुपरहीरोज को देखती हूं तो लगता है कि वो हमारे वेदों से लिए गए हैं. उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा जैसे ‘आयरन मैन’ है, तो उसके कवच को ‘महाभारत’ के कर्ण के कवच से कंपेयर किया जा सकता है. थॉर और उसके हथोड़े को हनुमान जी और उनके गदा से कंपेयर किया जा सकता है.’

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

‘एवेंजर्स’ हमारी ‘महाभारत’ से इंस्पायर्ड: कंगनाअपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कंगना ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ‘एवेंजर्स’ हमारी ‘महाभारत’ से इंस्पायर्ड है. लेकिन उसे जिस तरीके से दिखाया गया है, वो तरीका थोड़ा अलग है. लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि इन सुपरहीरोज की कहानियों को हमारे वेदों से लिया गया है और वो इस बात को मानते भी हैं.

इंस्पिरेशन के लिए सिर्फ हॉलीवुड ही क्यों?कंगना ने आगे कहा कि मैं भी कुछ ऑरिजिनल करना चाहूंगी. पंगा क्वीन ने जोर देकर कहा कि इंस्पिरेशन के लिए सिर्फ हॉलीवुड तक ही क्यूं सीमित रहूं.

इन दो फिल्मों में है टक्करआपको बता दें कि कंगना रनौत की फिल्म ‘धाकड़’ 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ‘धाकड़’ का कार्तिक आर्यन की फिल्म ‘भूल भूलैया 2’ से क्लैश होने वाला है. अब देखना होगा दोनों में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारेगा.