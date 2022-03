करण देओल का खुलासा, बताया कैसे पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद चाचा बॉबी देओल ने किया था मोटिवेट

बॉलीवुड में देओल परिवार का बड़ा नाम है, जाहिए है इसलिए करण देओल से भी लोगों को काफी उम्मीदें हैं. करण ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत फिल्म 'पल पल दिल के पास' (Pal Pal Dil Ke Paas) से की लेकिन फिल्म का जादू बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल सका. अपने पहली डेब्यू फिल्म के फ्लॉप होने के बाद करण टूट गए थे, लेकिन उन्होंने खुलासा किया इस कठिन समय में बॉबी देओल ने उन्हें काफी मोटिवेट (Bobby Deol motivated after failure of first film of Karan Deol) किया.