Student Of The Year-3: विक्की कौशल को लेकर करण जौहर का बड़ा धमाका, 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' में जमेगी जोड़ी!

Student Of The Year-3: करण जौहर (Karan Johar) की फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3’ (Student Of The Year-3) में विक्की कौशल (Vicky Kaushal) लीड रोल में देखने वाले हैं. करण ने खुद विक्की को ये फिल्म ऑफर की. करण ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसके लास्ट में वह विक्की संग फिल्म बनाने की बातें करते हुए देखे जा सकते हैं.











Follow us on