'Student Of The Year' के 10 साल पूरे होने पर करण जौहर का पोस्ट पढ़ रो पड़ेंगे आप, देखें VIDEO

10 Years Of Student Of The Year: आलिया भट्ट (Alia Bhatt), वरुण धवन (Varun Dhawan) और सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) को लेकर 10 साल पहले करण जौहर ने फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ (Student Of The Year) बनाई थी. इस फिल्म की सफलता ने तीनों को स्टार बना दिया. पिछले 10 साल में इन तीनों ही एक्टर्स ने अपने अभिनय क्षमता से दर्शकों का परिचय करवाया है. करण अक्सर आलिया समेत इन तीनों एक्टर्स की तारीफ करते और अपना स्नेह जताते नजर आ रहे हैं. फिल्म के 10 साल पूरे होने पर करण ने एक वीडियो शेयर कर दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया है.

करण जौहर के लिए 19 अक्टूबर 2022 का दिन बेहद भावुक भरा है. ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ फिल्म का एक वीडियो करण ने शेयर किया है, साथ ही इमोशनल पोस्ट करते हुए लिखा ‘SOTY की शुरुआत एक ‘हॉलीडे फिल्म’ से हुई… एक ऐसी फिल्म जो निश्चित तौर पर किसी सिनेमैटिक ऊंचाई तक नहीं पहुंचनी थी लेकिन ये फिल्म थी यंग, फन और एंटरटेनिंग…मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि ये फिल्म मुझे तमाम यादों और कॉमर्शियल सक्सेस के अलावा और कुछ भी दे सकती है… इस फिल्म ने मुझे एक डायरेक्टर के तौर पर बहुत कुछ दिया है.

इस फिल्म ने 3 खास रिश्ते दिएइस फिल्म ने मुझे तीन सबसे खास रिश्ते दिए… सिड, वरुण और आलिया मेरी फैमिली बन गए हैं. मेरी मां के अलावा यही तीन हैं जिनसे मैं हर दिन बात करता हूं… मैं कभी नहीं जानता था कि मेरे खुद के बच्चे होंगे.. लेकिन मुझे पहला प्रोटेक्टिव पैरेंट वाली फीलिंग इन तीनों से ही आई… आई लव यू सिड, आई लव यू वरुण और आई लव यू आलिया (येस येस मैं जानता हूं कि ये मुझे बार-बार नहीं कहना चाहिए, लेकिन प्यार तो प्यार है) मैं अपने बच्चों से कहता हूं और मैं तुम तीनों से भी कहना चाहता हूं.. लव यू टू द मून एंड बैक’.

अब बताइए इस इमोशल पोस्ट को पढ़कर भला किसे रोना नहीं आ जाएगा. करण जौहर के इस पोस्ट पर आलिया समेत कई सेलेब्स ने प्यार जताया है.