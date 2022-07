'Koffee With Karan-7' के शुरू होने से पहले करण जौहर ने किया सवाल, बोले- आप बॉलीवुड से नफरत कैसे कर सकते हैं?

Karan Johar on hate against Koffee With Karan: करण जौहर (Karan Johar) का शो 'कॉफी विद करण' के सातवें सीजन का फैंस को बेसब्री से इंतज़ार है. आज से 'कॉफी विद करण' (Koffee With Karan Primier) का प्रीमियर आज 7 जुलाई को होगा. शो के पहले गेस्ट के रूप में आलिया भट्ट और रणबीर सिंह को देखने को मिलेगा. इसके बाद अनन्या पांडे, विजय देवरकोंडा, शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, जाह्नवी कपूर, सारा अली खान, अक्षय कुमार, सामंथा रूथ प्रभु, वरुण धवन, अनिल कपूर, और भी कई खास सेलेब्स शो में दिखाई देंगे.











Follow us on