जब करण जौहर को होने लगे लूज मोशन, इजिप्ट में पत्थर के पीछे बैठे पकड़े गए थे फिल्ममेकर, बताया किस्सा

मुंबईः करण जौहर (Karan Johar) की गिनती बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स में होती है. करण जौहर इंडस्ट्री को ‘कुछ कुछ होता है’ (Kuch Kuch Hota hai), जैसी रोमांटिक फिल्मों से लेकर ‘कभी खुशी कभी गम’ (Kabhie Khushi Kabhie Gham) और ‘माई नेम इज खान’ (My name is Khan) जैसी सफल फिल्में दे चुके हैं. करण जौहर अक्सर अपनी फिल्मों से जुड़े किस्सों के बारे में बताते नजर आ जाते हैं. अब फिल्म निर्माता ने इजिप्ट में ‘कभी खुशी कभी गम’ के गाने ‘सूरज हुआ मद्धम’ (Suraj Hua Maddham) की शूटिंग से जुड़ा एक ऐसा किस्सा शेयर किया है, जिसने उन्हें शर्मसार कर दिया था.

करण जौहर ने बताया कि जब वह इजिप्ट में ‘सूरज हुआ मद्धम’ की शूटिंग कर रहे थे, उन्हें इसी दौरान लूज मोशन होने लगे. करण जौहर कहते हैं- ‘हम इजिप्ट में सूरज हुआ मद्धम की शूटिंग कर रहे थे. वहां एक ऐसी लोकेशन थी, जहां 100-100 किलोमीटर तक सिर्फ रेत और बड़े-बड़े सफेद पत्थर के लाइमस्टोन स्ट्रक्चर थे. 500 किलोमीटर दूर तक सिर्फ लाइमस्टोन स्ट्रक्चर.’

करीब 20 लोगों ने देखा

‘वहां एक हॉलीवुड क्रू उसी जगह शूटिंग के लिए लोकेशन ढूंढने आया था. दूसरे देश के करीब 20 लोगों ने मुझे वहां देख लिया था. वे लोग कैमरे निकालने ही जा रहे थे, तभी मैंने मुड़कर कहा, कृप्या रुकिए मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूं. मेरा थोड़ा तो सम्मान कर लीजिए. उन लोगों ने मेरी बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है आप अपना काम कर लीजिए. इसके बाद वे लोग विनम्रता से मुड़ गए. उन्होंने ना तो शाहरुख को देखा और ना ही काजोल को. लाइमस्टोन के पीछे सब छुप गया था. उन्होंने सिर्फ मुझे और मेरी पोजिशन को देखा. मुझे नहीं लगता कि आज तक उस घटना से मैं बाहर आ सका हूं.’

हालांकि, ये पहली बार नहीं है जब करण जौहर ने इस किस्से का जिक्र किया है. इससे पहले ‘हुनरबाजः देश की शान’ में भी करण जौहर इस घटना के बारे में बात कर चुके हैं. करण जौहर को ये घटना तब याद आई थी, जब परिणीति चोपड़ा ने शो में ‘सूरज हुआ मद्धम’ गाना गाया. ऐसे में जब करण जौहर ने गाना गया, किसी की भी हंसी नहीं रुकी.