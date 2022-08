करीना कपूर ने खोला राज, बताया एकसाथ सारा-इब्राहिम और तैमूर-जेह को कैसे मैनेज करते हैं पति सैफ अली खान

Kareena Kapoor in Koffee With Karan season 7: ‘कॉफ़ी विद करण सीजन 7’ (Koffee With Karan season 7) के पांचवें एपिसोड में करीना कपूर खान ( Kareena Kapoor Khan) ने सैफ अली खान और अमृता सिंह के बच्चों सारा और इब्राहिम के साथ अपने बॉन्डिंग को लेकर बातें की. इसके साथ ही उन्होंने बताया सैफ कैसे इन सभी को एक साथ बैलेंस करते हैं.











Follow us on