मलाइका अरोड़ा के स्वागत में करीना कपूर खान ने बनाया बिरयानी और हलवा, मसाबा ने बेबो को भिजवाई मठरी

करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) और मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) बीएफएफ हैं. अक्सर दोनों अपनी दूसरी सहेलियों के साथ पार्टी करती नजर आती हैं. हाल ही में दोनों का प्यार लोगों के सामने फिर तब सामने आया जब करीना ने मलाइका को 'वेलकम होम' प्रेजेंट (Kareena sent 'welcome home' present to Malaika) भेजा, जिसको पाकर मलाइका 7वें आसमान में पहुंच गईं.