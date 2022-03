Kareena Kapoor Khan करेंगी अब OTT पर धमाल, सुजॉय घोष की फिल्म से ली एंट्री

करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) ने एक वीडियो के साथ फैंस को अपने ओटीटी डेब्यू के बारे में जानकारी दी है. करीना की यह फिल्म ग्लोबल बेस्टसेलर, द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स का स्क्रीन रूपांतरण है. द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स (The Devotion of Suspect X) 2005 का जापानी मर्डर मिस्ट्री उपन्यास (Japanese murder mystery novel) है, जिसे कीगो हिगाशिनो (Keigo Higashino) ने लिखा है.