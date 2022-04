आलिया भट्ट की मेहंदी सेरेमनी से सामने आई पहली तस्वीर, रणबीर कपूर की बहन ने शेयर Inside Pic

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर (Alia Bhatt and Ranbir Kapoor) की शादी आज होने जा रही है. शादी में करीबी परिवार के सदस्य और दोस्त ही शामिल होने वाले हैं. शादी से पहले मेहंदी के फंक्शन में भी करीबी दोस्त शामिल हुए. आलिया की मेहंदी के बाद करिश्मा ने इस सरेमनी की पहली इनसाइड फोटो शेयर (Karisma Kapoor shared first inside photo of mehndi ceremony) की है.