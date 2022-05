सारा अली खान के साथ लिंक-अप वाली अफवाहों पर पहली बार बोले कार्तिक आर्यन- 'हम भी इंसान हैं'

'लव आज कल 2' (Love Aaj Kal 2) में पहली बार सारा अली खान (Sara Ali Khan) और कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) साथ में नजर आए. दोनों के लिंक अप की चर्चाएं भी इसी दौरान तेजी से फैली. लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद खबर आई कि दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं. इस मामले पर दोनों ने आजतक चुप्पी साधी हुई है, लेकिन अब पहली बार कार्तिक आर्यन ने सारा अली खान के साथ लिंक-अप वाली अफवाहों (Kartik Aaryan on link up with Sara Ali Khan) पर चुप्पी तोड़ी है.











