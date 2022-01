प्रियंका चोपड़ा-निक जोनास के पैरेंट्स बनने पर कैटरीना कैफ ने जताई खुशी, फरहान बोले- 'सबसे बढ़िया खबर'

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और उनके पति निक जोनास (Nick Jonas) ने अपने फैंस को तब हैरानी में डाल दिया जब उन्होंने घोषणा की कि वे एक बच्चे के मम्मी-पापा बन गए हैं. कपल ने बेबी को जन्म देने के लिए सरोगेसी (Bollywood Stars who become parents through surrogacy) का रास्ता चुना. इस खबर से प्रियंका चोपड़ा के फैंस खूशी से झूम उठे. कपल अब पूरी तरह से अपने बेबी की परवरिश पर ध्यान देना चाहता है. कैटरीना कैफ और फरहान अख्तर जैसे सेलेब्स ने उन्हें मम्मी-पापा बनने की बधाई दी है.