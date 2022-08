OH NO! विक्की कौशल संग 'Koffee with Karan 7' में नहीं जाएंगी कैटरीना कैफ! शो में इनके साथ बनेगी जोड़ी

Katrina Kaif IN Koffee with Karan 7: 'कॉफी विद करण' (Koffee with Karan 7) शो कैटरीना और विक्की दोनों के लिए बेहद खास है क्योंकि यहीं से उनके रोमांस की शुरुआत हुई थी. हालांकि इस बार इस शो में दोनों एक साथ नहीं शामिल होने वाले हैं.











Follow us on