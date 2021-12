कैटरीना कैफ ने हनीमून पर दिखाया मेहंदी का रंग, हाथों में ऐसे सजाया था विक्की कौशल का नाम

कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) ने शादी के पूरे 9 दिन बाद आधी रात को एक बेहद खास तस्वीर शेयर की, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. कैटरीना ने हाल ही में एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनकी खूबसूरत मेहंदी की रंग दिखाई (Katrina Kaif flaunting the Mehndi) दे रहा है. हाथों में उन्होंने विक्की कौशल का नाम (Vicky Kaushal name in Katrina Kaif hand) बड़े प्यार से सजाया, जिसको देखने के बाद फैंस दोनों को फिर से झोली भर-भरके बधाई दे रहे हैं.