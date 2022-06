Koffee with Karan: क्या करण जौहर के चैट शो में धमाल मचाएंगी सामंथा रुथ प्रभु?

Samantha Ruth Prabhu In Koffee With Karan: सामंथा रुथ प्रभु साउथ (Samantha Ruth Prabhu) सिनेमा की सबसे फेमस और लीडिंग एक्ट्रेसेस में से एक हैं. जिन्होंने कई दक्षिण भारतीय फिल्मों में अपनी अदाकारी के जलवे बिखेरे हैं. हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी सामंथा काफी पसंद की जाती हैं, जिसके चलते वह एक्ट्रेस को हिंदी फिल्मों में जरूर देखना चाहते हैं. सामंथा को बॉलीवुड में काम करते देखने की इच्छा रखने वाले फैंस के लिए खुशखबरी है. हालांकि, वह किसी बॉलीवुड फिल्म में नजर आएंगी या नहीं, लेकिन उनके करण जौहर (Karan Johar) के चैट शो ‘कॉफी विद करण’ (Koffee With Karan) में दिखाई देने की चर्चा जरूर हो रही है.

मंगलवार को ‘द फैमिली मैन 2’ स्टार ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की थीं, जिन्होंने फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. सामंथा की तस्वीरें देखने के बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि एक्ट्रेस का यह नया लुक बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर के चैट शो ‘कॉफी विद करण’ में देखने को मिलने वाला है. इन तस्वीरों पर फैंस कॉमेंट करते हुए सामंथा से पूछ रहे हैं कि क्या वह कॉफी विद करण में नजर आने वाली हैं.

दरअसल, सामंथा के पीछे का सेट कुछ-कुछ करण जौहर के शो ‘कॉफी विद करण’ के इस सीजन के सेट से मिलता-जुलता है. करण ने भी कुछ दिनों पहले कुछ तस्वीरें शेयर की थीं, जिसका बैकग्राउंड सामंथा की तस्वीरों के बैकग्राउंड से काफी मिलता-जुलता है. यही वजह है कि फैंस ने कयास लगाना शुरू कर दिया है कि अभिनेत्री करण जौहर के शो में डेब्यू करने जा रही हैं.

सामंथा की लेटेस्ट फोटोज वायरल हो रही हैं. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @samantharuthprabhuoffl)

करण जौहर ने हाल ही में अपने चैट शो ‘कॉफी विद करण’ के नए सीजन का ऐलान किया था. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए शो के नए सीजन का ऐलान किया, जिसमें कई स्टार नजर आएंगे. करण जौहर की इस घोषणा के बाद से ही दर्शक बेसब्री से शो का इंतजार कर रहे हैं और यह भी जानना चाहते हैं कि इस बार शो में कौन-कौन से सेलिब्रिटी नजर आएंगे.