IPL फिनाले का साथ लॉन्च होगा 'लाल सिंह चड्ढा' का ट्रेलर, फैंस को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज

मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान (Aamir Khan) ने अपनी फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' के ट्रेलर लॉन्च (Laal Singh Chaddha Trailer) के लिए एक बड़ी, दिलचस्प और अनूठी योजना बनाई है, जिसके तहत 29 मई को, सभी क्रिकेट और सिनेमा प्रेमियों को एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, क्योंकि IPL के समापन के दिन 'लाल सिंह चड्ढा' का ट्रेलर लॉन्च (Laal Singh Chaddha trailer to be launched along with IPL finale) किया जाएगा.











Follow us on