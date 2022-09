Liger Movie OTT Release: 'लाइगर' ओटीटी पर हो रही स्ट्रीम, जानें कैसे और कहां देख सकते हैं फिल्म

Liger Movie OTT Release Date on Disney Plus Hotstar Latest News Update in Hindi: 'लाइगर' को जिन दर्शकों ने सिनेमाघर में नहीं देखा है, वे इसे अब ओटीटी पर देख सकते हैं. विजय देवरकोंडा (Vijay Devarakonda) और अनन्या पांडे (Ananya Panday) की एक्शन फिल्म 'लाइगर' अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है. जानिए, आप कब और कहां इस फिल्म को देख सकते हैं.











