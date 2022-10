इस एक्ट्रेस ने खुद ही पहन लिया ओटीटी के फीमेल शाहरुख खान का ताज, दिवाली पर आ रही 2 सीरीज

मुंबई. ओटीटी प्लेटफॉर्म आने से पहले दिवाली पर शाहरुख खान की फिल्म रिलीज हुआ करती थी. सिनेमा में दिवाली शाहरुख खान के नाम रही है. अब समय बदल गया है. इस दिवाली ओटीटी पर कई वेबसीरीज रिलीज होने वाली है. ट्रिपलिंग सीरीज का सीजन 3 भी रिलीज होने को तैयार है.

ट्रिपलिंग की अभिनेत्री मानवी गागरू (Maanvi Gagroo) ने एक इंटरव्यू के दौरान खुद को ओटीटी का शाहरुख खान बताया है. मानवी ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि इस दिवाली पर मेरी 2 सीरीज रिलीज हो रही हैं. मैं ओटीटी की फीमेल शाहरुख खान हूं. हालांकि मानवी ने यह बात मजाक में कही.

21 अक्टूबर को रिलीज हो रही मानवी की 2 सीरीज

बता दें कि मानवी गागरू की 21 अक्टूबर को 2 ओटीटी सीरीज रिलीज हो रही है. मानवी ट्रिपलिंग (Tripling) के सीजन 3 में भी नजर आएंगी. इसके साथ ही फोर मोर शॉट्स प्लीज (Four More Shots Please) में भी अभिनय करती नजर आएंगी. मानवी ने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में बताया कि एक समय था जब दिवाली पर शाहरुख खान की फिल्म रिलीज होती थी.

इस दिवाली मेरी 2 सीरीज रिलीज हो रही हैं. मैं ओटीटी की फीमेल शाहरुख खान हूं. यह कहते हुए मानवी जोर से हंसने लगती हैं. मानवी मजाक में कहती हैं कि इस दिवाली से पहले मेरी दोनों सीरीज रिलीज हो रही हैं. इसको लेकर मानवी काफी उत्साहित हैं.

टीवीएफ की पिचर से बदल गई जिंदगी

मानवी ने इंटरव्यू के दौरान अपने करियर के बारे में भी बात की. मानवी ने बताया कि ट्रिपलिंग के सीजन 3 से काफी कुछ सीखने को मिला. टीवीएफ की सीरीज पिचर्स करियर में काफी बदलाव आया. मानवी ने बताया कि पिचर्स के बाद से उन्हें काफी पहचान मिली. इसके बाद ट्रिपलिंग ने करियर में काफी पुश किया. आज लोग मानवी की प्रतिभा को देख पा रहे हैं.