Happy B'day Manisha Koirala: मनीषा कोइराला को जब विधु विनोद चोपड़ा ने कहा था 'खराब एक्ट्रेस'

नई दिल्लीः मनीषा कोइराला (Manisha Koirala) ने ‘बॉम्बे’, ‘खामोशी: द म्यूजिकल’, ‘दिल से’ और ‘कंपनी’ जैसी कई शानदार फिल्मों में अपना टैलेंट दिखाया है. एक बार ऑडिशन के बाद विधु विनोद चोपड़ा (Vidhu Vinod Chopra) ने उन्हें ‘टेरिबल एक्ट्रेस’ कहकर खारिज कर दिया था. वे आज 16 अगस्त को अपना 51वां जन्मदिन (Manisha Koirala birthday) मना रही हैं. आइए, जानते हैं कि कैसे उन्होंने विधु को गलत साबित किया और उनकी ही फिल्म में एक्टिंग की.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, मनीषा ने अपनी किताब ‘हील्ड: हाउ कैंसर गेव मी ए न्यू लाइफ’ (Healed: How Cancer Gave Me a New Life) में इस घटना के बारे में लिखा था. वे अपनी किताब में एक जगह लिखती हैं, ‘मुझे फिल्म ‘1942: ए लव स्टोरी’ के लिए दिया अपना स्क्रीन टेस्ट याद है. फिल्ममेकर विधु विनोद चोपड़ा ने मुझे एक सीन करने के लिए बुलाया था. उन्होंने आखिर में कहा था, ‘मनीषा, आपने बेहद खराब एक्टिंग की थी. आप एक बुरी एक्ट्रेस हैं.’

मनीषा के अंदर बैठी ‘जुझारू महिला’ को उनकी यह बात खल गई. उन्होंने इसे एक चुनौती की तरह लिया. फिर एक्ट्रेस ने विधु से एक दिन का समय मांगा और फिर से ऑडिशन लेने के लिए कहा. विधु ने उनकी बात मान ली. एक्ट्रेस ने बताया कि वे घर गईं और अपने डॉयलॉग की लगातार प्रेक्टिस करती रहीं. मनीषा को इस तरह प्रेक्टिस करते देख उनकी मां परेशान हो गईं और उन्हें सलाह दी कि वे रिजेक्शन की वजह से खुद को न मारें. हालांकि, वे चीजों को अपने फेवर में करने के लिए पूरी तरह तैयार थीं.

अगले दिन ऑडिशन में मनीषा ने अपने अभिनय से विधु को हैरान कर दिया था. फिर विधु ने उनसे कहा, ‘अगर आप मेरी फिल्म के हर एक सीन को दिल और जान से करने के लिए तैयार हैं, तो मैं माधुरी दीक्षित के बजाय आपको साइन करूंगा. मनीषा, कल आप जीरो पर थीं और आज आप सौ पर हैं.’ बता दें कि मनीषा ने 2012 में कैंसर से पीड़ित होने के बाद फिल्मों से दूरी बना ली थी. उन्होंने 2017 में फिल्म ‘डियर माया’ से बॉलीवुड में वापसी की थी.