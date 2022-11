खूनी फोटोशूट के बाद सुर्खियां बटोरने वाली मॉडल ने सुनाई बुरी खबर, अब लोग कर रहे दुआ

अभिनेत्री और मॉडल Rozlyn Khan अपने फैन्स को इंस्टाग्राम पर बुरी खबर सुनाई है. Rozlyn Khan को कैंसर हो गया है. इसकी जानकारी Rozlyn ने अपने इंस्टग्राम पर शेयर की है. रोजलिन ने एक फोटो शेयर कर भावुक नोट भी लिखा है. रोजलिन ने फोटो पोस्ट कर लिखा, ‘कैंसर, मुश्किल लोगों की जिंदगी आसान नहीं होती, ये कहीं पढ़ा था.

अब मैं ये जान गई हूं कि ये मेरे जैसे लोगों के लिए है. ईश्वर सबसे मुश्किल लड़ाई सबसे मजबूत सिपाही को ही देता है. ये मेरी जिंदगी का एक चैप्टर हो सकता है, इसकी मैं उम्मीद करती हूं.’ बता दें कि मॉडल रोजलिन खान साल 2015 में अमेरिकी संस्था ‘पेटा’ (People for the Ethical Treatment of Animals) के लिए एक खूनी फोटोशूट कराया था.

फोटोशूट को लेकर बटोरी थी सुर्खियां

इस फोटोशूट को लेकर रोजलिन चर्चा में आईं थीं. रोजलिन ने अस्पताल से फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, ‘हर मुश्किल ने मुझे मजबूत बनाया है, इसे भी बनाना चाहिए. मेरे अपने लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं. जो होता है अच्छे के लिए होता है, और वो अच्छा मैं हूं. इससे पहले मुझे कोई खास लक्षण नहीं दिखाई दिए. हालांकि मेरे गर्दन और पीठ पर दर्द उठता रहा, जो मैं जिमनास्टिक की वजह समझती रही.’ रोजलिन कई सालों से मॉडलिंग की दुनिया में सक्रिय हैं.

हाल ही में रिलीज हुआ है गाना

ब्रांड्स के कोलेबोरेट करने के अलावा रोजलिन गानों में भी नजर आईं हैं. रोजलिन का हाल ही में गाना आ भी जा रिलीज हुआ था. इस गाने को लेकर भी रोजलिन चर्चा में रहीं थीं. अब रोजलिन कैंसर से जंग लड़ रही हैं. रोजलिन के फैन्स ने उन्हें जल्द ही स्वस्थ होने की दुआ की है. रोजलिन की फोटो पर फैन्स ने कमेंट्स कर उनके लिए प्रार्थनी की है.

