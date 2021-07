नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक की लव स्टोरी, लंबे इंतजार के बाद बन पाए थे जीवनसाथी

मुंबई: बॉलीवुड के दिग्गज जोड़ी में से एक नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) और रत्ना पाठक (Ratna Pathak) की है. टैलेंटेड और अपने काम के प्रति समर्पित इस कपल ने कई शानदार फिल्में इंडस्ट्री को दी हैं. नसीरुद्दीन और रत्ना की लव स्टोरी में भी काफी उतार-चढ़ाव रहा. सन 1975 में दोनों की मुलाकात एक थियेटर प्ले के दौरान हुई थी. इस प्ले का नाम था ‘संभोग से सन्यास तक’ जिसे मुंबई थियेटर के वेट्रन डायरेक्टर सत्यदेव दूबे निर्देशित कर रहे थे. इस प्ले के दौरान ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, चाहत परवान चढ़ी एक दूसरे से मिलने जुलने लगे. करीब 7 साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों ने 1982 में शादी कर ली.

जूम मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रत्ना पाठक ने अपने रोमांस के बारे में एक बार बताया था कि ‘एक दिन ऐसा था जब हम दोस्त भी नहीं थे और अगले दिन हम साथ-साथ घूम रहे थे’. लेकिन जैसा पढ़ने में लग रहा है,नसीरुद्दीन और रत्ना की जिंदगी में सब कुछ इतना आसान भी नहीं रहा. नसीरुद्दीन की जब रत्ना से मुलाकात हुई थी तो वह शादीशुदा थे और उनकी बेटी भी थी और उम्र में भी बड़े थे.

नसीरुद्दीन शाह जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तभी उन्होंने एक पाकिस्तानी महिला से शादी कर ली थी. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नसीरुद्दीन 19 साल की उम्र में 34 साल की परवीन मुराद के इश्क में गिरफ्तार हो गए थे जो दिवंगत एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी की बहन लगती थीं. इन दोनों ने 1969 में शादी कर ली, हालांकि उनकी शादी चल नहीं पाई. नसीरुद्दीन ने अपनी आटोबॉयोग्राफी ‘एंड देन वन डे’ (And Then One Day) बारे में इसकी जानकारी दी है.

(फोटो साभारः Instagram/naseeruddin49)

नसीरुद्दीन दिल्ली आ गए और उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया. परवीन ने बेटी हीबा को जन्म दिया फिर भी दूरिया बढ़ती गई और परवीन हीबा को लेकर लंदन चली गईं. नसीरुद्दीन अपनी बेटी हीबा से 12 साल बाद मिल पाए.

(फोटो साभार:ratna_pathak_shah/Instagram)

अब आते हैं रत्ना पाठक और नसीरुद्दीन की लव स्टोरी पर. नसीरुद्दीन और परवीन अलग हो गए थे लेकिन दोनों ने एक दूसरे से डिवोर्स नहीं लिया था. धीरे-धीरे रत्ना का साथ उन्हें अच्छा लगने लगा. एक पॉडकास्ट में रत्ना ने अपने कोर्टशिप पीरियड की एक मजेदार बात बताई थी. जब दोनों ने अपना करियर शुरू किया था तो पैसों/खर्चों को लेकर बेहद सतर्क रहते. उस समय के कुछ रेस्टोरेंट दो मेन्यू कार्ड रखते थे. एक आदमी के लिए और दूसरा औरतों के लिए. महिलाओं वाले में पैसे नहीं लिखे होते थे सिर्फ पुरुषों वाले में लिखे होते थे. रत्ना बताती हैं कि पहली बार जब हम साथ डिनर के लिए गए तो हमारे पास 400 रुपए थे. गलती से नसीर के पास बिना पैसों वाला मेन्यू कार्ड चला गया और मेरे पास दूसरा वाला. नसीर ने खूब सारे ऑर्डर कर लिए. मैं इशारों से बिल के बारे में समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समझे ही नहीं. जब वेटर चला गया तो मैंने उन्हें बताया और हम अपने-अपने पैसे गिनने लगे’.

(फोटो साभार:ratna_pathak_shah/Instagram)

यह भी पढ़िए-अमिताभ बच्चन ने शेयर की अपनी थ्रोबैक PIC तो फैंस बोले-सोनू सूद लग रहे हो सर

नसीरुद्दीन का डिवोर्स एलीमनी की वजह से खिंचता चला जा रहा था तो दोनों ने लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने का फैसला लिया, और आखिरकार 1982 में बेहद सादगी से इनकी शादी हुई. इन दोनों के दो बेटे विवान शाह और इमाद शाह हैं.