नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कंगना रनौत के साथ काम करने में लगा डर! एक्टर बोले- 'मजा आ गया'

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में कंगना के साथ काम करने को लेकर अपने एक्सपीरियंस (Nawazuddin share his experience of working with Kangana Ranaut) को शेयर किया है. उन्होंने उन खबरों को खंडन किया जिसमें कहा गया था कि उन्हें 'पंगा क्वीन' के साथ काम करने में मुश्किल हुई.











