OM Trailer Review: आदित्य रॉय कपूर के एक्शन मोड से हिल जाएगा बॉक्स ऑफिस! टाइगर श्रॉफ से हो रही तुलना

OM the Battle Within trailer Release: आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapur) की अपकमिंग फिल्म ‘ओमः द बैटल विदिन’ (OM the Battle Within) का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है. इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर के साथ संजना सांघी, जैकी श्रॉफ, आशुतोष राणा, प्रकाश राज जैसे सितारे भी अहम किरदार में हैं. ‘ओमः द बैटल विदिन’ का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है, एक्टर के फैंस के बीच छाया हुआ है. इस ट्रेलर में जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह है आदित्य रॉय कपूर के एक्शन अवतार की. ट्रेलर में अभिनेता जबरदस्त एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं. यही नहीं, संजना सांघी भी ‘ओम’ में फैंस को अपने एक्शन अवतार से इंप्रेस करने के लिए तैयार हैं.

ट्रेलर से जाहिर है कि यह एक एक्शन फिल्म है, जिसमें आदित्य रॉय कपूर अपने जबरदस्त एक्शन से फैंस को हैरान करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. ट्रेलर में आदित्य सोल्जर बने देश की रक्षा के लिए लड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें संजना सांघी भी उनका साथ देंगी. आदित्य रॉय कपूर स्टारर इस फिल्म के ट्रेलर की खूब चर्चा हो रही है. खासकर आदित्य के जबरदस्त लुक की.

कैसा है ओमः द बैटल विदिन का ट्रेलर?

ओमः द बैटल विदिन का ट्रेलर शुरू होता है एक परिवार से, जिसमें पति-पत्नी और उनके दो बच्चे हैं, जिन्हें लेकर पति-पत्नी परेशान नजर आते हैं. इसी बीच एंट्री होती है जैकी श्रॉफ की, जो एक साइंटिस्ट के रोल में हैं. उन पर देशद्रोह का आरोप लगता है. इसके बाद एंट्री होती है आदित्य रॉय कपूर की. फिल्म में आदित्य रॉय कपूर, कमांडर सोल्जर ओम कपूर की भूमिका निभाते दिखाई देंगे, जो एक मिशन पूरा करने निकलता है और उसकी याददाश्त चली जाती है. फिल्म में उनकी भूमिका एक बहादुर और अक्रामक सोल्जर की होगी.

अपनी याददाश्त गंवा बैठे ओम की मेमोरी कैसे वापिस आएगी और वो अपने पिता देव को देशद्रोह के आरोप से कैसे बचाता है यह फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा. ट्रेलर से जाहिर होता है कि फिल्म की कहानी एक्शन से भरपूर है, जिसे देखकर फैन आदित्य रॉय कपूर की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे. ट्रेलर में आदित्य रॉय कपूर का एक्शन अवतार देखने के बाद लोगों ने उनकी तुलना टाइगर श्रॉफ से करना शुरू कर दिया है.

बता दें, बीते दिनों आदित्य रॉय कपूर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे. जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि ‘ओमः द बैटल विदिन’ का ट्रेलर लॉन्च पोस्टपोन किया जा सकता है. अभिनेता 4 जून को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे. हालांकि, उनकी ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई थी. ‘ओम: द बैटल विदिन’ की बात करें तो फिल्म में आदित्य रॉय कपूर के साथ संजना सांघी नजर आने वाली हैं. फिल्म को अहमद खान प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिल्म का डायरेक्शन कपिल वर्मा ने किया है.