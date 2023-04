'अल्ट्रा मॉडर्न थीं परवीन बाबी, खुलेआम पीती थीं सिगरेट', सच्चाई थी बिल्कुल उलट, कबीर बेदी इसलिए करने लगे प्यार

मुंबई: जिस दौर में एक्ट्रेस साड़ी और सलवार कुर्ते में पर्दे पर आया करती थी, उस दौर में परवीन बाबी (Parveen Babi) के बोल्ड अंदाज ने तहलका मचा दिया था. जूनागढ़ के एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुईं परवीन अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन करने के बाद मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा. कहते हैं कि परवीन को सिगरेट का कश लगाते देख फिल्म डायरेक्टर बी आर इशारा ने परवीन को फिल्म ‘चरित्र’ में पहली बार मौका दिया था. फिल्म तो नहीं चली लेकिन परवीन का जादू चल गया. 70 के दशक में अपने ग्लैमर से लोगों को दीवाना बनाने वाली परवीन ताउम्र अविवाहित रहीं. एक्ट्रेस का शादीशुदा मर्दों से रिश्ता रहा, लेकिन किसी ने साथ नहीं निभाया. कबीर बेदी (Kabir Bedi) ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में परवीन को लेकर कई खुलासे किए हैं.

बॉलीवुड में परवीन बाबी का नाम सबसे पहले डैनी डेंजोगपा से जुड़ा. डैनी से ब्रेकअप के बाद कबीर बेदी परवीन की जिंदगी में आए. बॉलीवुड एक्टर कबीर बेदी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी ‘स्टोरीज आई मस्ट टेल: द इमोशनल जर्नी ऑफ द एक्टर’ (Stories I Must Tell : The Emotional of an Actor ) में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुल कर लिखा है. परवीन बाबी के साथ अपनी बॉन्डिंग के बारे में कबीर बेदी ने बताया था कि जब मुझसे मुलाकात हुई तो उनका डैनी के साथ ब्रेकअप हुआ था. वह काफी इमोशनल थीं लेकिन कबीर इस हालात का फायदा नहीं उठाना चाहते थे.

परवीन बाबी की जिंदगी काफी दर्दनाक थी.

परवीन बाबी ने भर दिया था कबीर बेदी का खालीपनकबीर बेदी ने अपनी ओडिशी डांसर पत्नी प्रोतिमा बेदी के साथ असफल शादीशुदा जिंदगी को लेकर लिखा ‘हमारी ओपन मैरिज शुरू-शुरू में तो अच्छी लगी, मगर बाद में मुझे इससे बेचैनी होने लगी थी. हमारे बीच की नजदीकियां बिल्कुल खत्म हो गई थीं. जिस प्यार और परवाह की मुझे जरूरत थी वह बिल्कुल नहीं था और मैं खुद को अकेला महसूस करता था. इस खालीपन को परवीन बाबी ने भर दिया. परवीन बेहद खूबसूरत, गोरी,बड़ी-बड़ी आंखों और लंबे बालों वाली एक्ट्रेस थीं’.

4 साल तक चला परवीन बाबी-डैनी का रिश्ता.

परवीन एक कंजरवेटिव गुजराती लड़की थींकबीर बेदी ने लिखा ‘उस वक्त तक मैं परवीन बाबी को केवल डैनी की गर्लफ्रेंड के रुप में जानता था. डैनी एक बेहद गुडलुकिंग एक्टर थे जो मुझसे 2 साल छोटे और परवीन से एक साल बड़े थे. कुछ ही समय में डैनी बॉलीवुड के सफल खलनायकों में से एक बन गए. परवीन भी सफल हो रही थीं और दोनों करीब 4 साल साथ रहे. परवीन खुलेआम डैनी के साथ रहती, सिगरेट पीतीं और जींस पहनती थीं जिससे उनकी एक बोहेमियन इमेज बन गई. लेकिन वास्तव में वह एक कंजर्वेटिव गुजराती लड़की थीं. मुझे परवीन से प्यार हो गया’.

हालांकि कबीर बेदी और परवीन बाबी लंबे समय तक लिव इन में रहने के बाद अलग हो गए थे. इसके बाद परवीन की जिंदगी में महेश भट्ट की एंट्री हुई. ये रिश्ता भी खराब नोट पर खत्म हुआ. महेश से साथ रिलेशनशिप के दौरान ही एक्ट्रेस को मानसिक बीमारी हुई थी.