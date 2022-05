Pooja Misrra ने शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार पर लगाए गंभीर आरोप, तो लव सिन्हा ने जाहिर किया गुस्सा

पूजा मिश्रा (Pooja Misrra) ‘बिग बॉस 5’ (Bigg Boss 5) में नजर आई थीं, जहां उन्होंने खूब सुर्खियां बटौरीं. पिछले दिनों उन्होंने दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) और उनके परिवार पर गंभीर आरोप (Pooja Misrra allegations against Shatrughan family) लगाए. उन्होंने आरोप लगाया कि शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी पूनम सिन्हा पर न सिर्फ करियर बर्बाद बल्कि ये भी कहा कि परिवार ने बेटी सोनाक्षी के खातिर उनके ऊपर काला जादू भी किया गया था. पूजा मिश्रा के आरोपों के बाद शत्रुघ्न के बेटे लव सिन्हा आग बबूला हो गए उन्होंने ट्वीट कर अपना गुस्सा जाहिर (Luv Sinha tweet and expressed anger against Pooja Misrra) किया है.

पूजा मिश्रा (Pooja Misrra) ने आरोप लगाया था कि शत्रुघ्न सिन्हा और उनके परिवार ने सेक्स स्कैम शुरू किया था. पूजा ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि बेहोशी की हालत में उनकी वर्जिनिटी बेची गई, जिससे सिन्हा परिवार ने पैसे कमाए और सोनाक्षी सिन्हा को स्टार बनाया.

पूजा के इन आरोपों के बाद बीते दिनों शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया. उन्होंने ट्वीट कर लिखा- ‘उस महिला को प्रोफेशन हेल्प की जरूरत है. मेरे परिवार के खिलाफ ऐसे आरोप लगाना ये साबित करता है कि वह ‘अनस्टेबल’ है. सामान्य तौर पर इंटरनेट पर चल रही ऐसी बकवास का मैं जवाब नहीं देता लेकिन मुझे लगता है कि गैरजिम्मेदार एडिटर जिसने इस स्टोरी को अप्रूव किया.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

शत्रुघ्न के बेटे लव सिन्हा का ट्वीट

उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा, ‘जिसने भी इस इस स्टोरी को अप्रूव किया, उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि ऐसे मानहानिकारक लेखों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जो बिल्कुल असत्य और घृणित हैं @ZoomTV’.

पूजा मिश्रा का दावा है कि शत्रुघ्न सिन्हा उनके पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे. पूजा मिश्रा का आरोप है कि शत्रुघ्न सिन्हा और उनके परिवार के कारण उनके हाथ से 35 से ज्यादा फिल्में निकल गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि सिन्हा फैमिली उन्हें बेहोश करके सेक्स ट्रेड करती थी और उनकी वर्जिनिटी को बेचकर सोनाक्षी सिन्हा को स्टार बनाया है. आपको बता दें कि इससे पहले भी पूजा मिश्रा ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान पर भी रेप के आरोप लगाए थे, हालांकि अब वह इन आरोपों को नकार चुकी हैं.