Prabhas को किसिंग सीन करने और शर्ट उतारने में आती है शर्म, बोले- 'लेकिन मैं...'

‘बाहूबली’ स्टार प्रभास (Prabhas) इन दिनों अपनी फिल्म ‘राधे श्याम’ (Radhe Shyam) को लेकर चर्चाओं में हैं. फिल्म में वह पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) के साथ एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा में नजर आने वाले हैं. फिल्म में वह पूजा हेगड़े के साथ रोमांस करते नजर आएंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साउथ के सुपरस्टार प्रभास किसिंग सीन करते हुए बिलकुल भी कंफर्टेबल नहीं (Prabhas feels uncomfortable with kissing scenes) होते. इसका खुलासा उन्होंने खुद किया, लेकिन ऐसे फिल्म में ऐसे सीन करने के लिए वह मजबूर हो जाते हैं.

किसिंग सीन करने और शर्ट उतारने में कंफर्टेबल नहीं होते प्रभासअपनी फिल्मों बाहुबली: द बिगिनिंग (Baahubali: The Beginning) और बाहुबली: द कन्क्लूजन ( Baahubali: The Conclusion) के लिए बड़े पैमाने पर शारीरिक परिवर्तन से गुजरने वाले प्रभास (Prabhas) ने हाल में अपनी असहजता से पर्दा उठाया. ‘बाहूबली’ स्टार ने बताया कि वह किसिंग सीन करने और शर्ट उतारने में असहज महसूस (Prabhas feel uncomfortable doing kissing scenes and removing shirt) करते हैं, लेकिन फिल्म की मांग को देखते हुए वह न नहीं कर पाते.

लव स्टोरी में इससे नहीं बचा जा सकताफिल्म राधे श्याम में अपने किसिंग सीन के बारे में पिंकविला से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी. ये एक लव स्टोरी है, इसलिए मैं इसके लिए भी नहीं कह सकता था. लव स्टोरी में हम इससे बचना भी चाहें तो नहीं बच सकते, क्योंकि लव स्टोरीज में इसकी आवश्यकता होती है.

किसिंग सीन और अपनी शर्ट उतारने से पहले देखते हैं सेट का माहौलप्रभास ने बातचीत में आगे कहा कि अब भी मैं किसिंग सीन और अपनी शर्ट उतारने से असहज हो जाता हूं. मैं देखता हूं कि सेट पर कितने लोग हैं और ज्यादा लोगों को होने पर कुछ बहाने बनाने की कोशिश करता हूं. छत्रपति में भी, राजामौली सर ने मुझसे सेट पर शर्ट उतारवा ली थी और कहा कि अब तुम कुछ भी कर सकते हो.

राधा कृष्ण कुमार के निर्देशन में बनी ‘राधे श्याम’राधा कृष्ण कुमार के निर्देशन में बनी ‘राधे श्याम’, जिसमें भाग्यश्री, सचिन खेडेकर, प्रियदर्शी पुलिकोंडा और मुरली शर्मा भी हैं. फिल्म को तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है. 1970 के दशक में यूरोप में स्थापित, फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बताती है, जो एक हस्तरेखाविद् है, जो नियति और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता है.