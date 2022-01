प्रियंका चोपड़ा-निक जोनास के घर गूंजी किलकारी, शादी के 3 साल बाद बने मम्मी-पापा, सेरोगेसी से हुआ बच्चे का जन्म

Priyanka Chopra and Nick Jonas became parent: प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और निक जोनास (Nick Jonas) के घर शादी के 3 साल बाद किलकारियां गूंजी है. सेरोगेसी (Priyanka and Nick welcome baby via surrogacy) के जरिए प्रियंका-निक मम्मी-पापा बन गए हैं. ये गुड न्यूज उन्होंने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, लेकिन इस बात को रिवील नहीं किया है कि उनके घर सरोगेसी के जरिए बेटा आया है या बेटी.