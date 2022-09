प्रियंका चोपड़ा ने US में लिया नाइट आउट का मजा, निक जोनास को ना देख फैंस ने पूछा- 'जीजू कहां हैं?'

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) पिछले कुछ दिनों से अपने असाइनमेंट्स् में व्यस्त हैं. इस सिलसिले में वे विभन्न जगहों का दौरा कर रही हैं. हाल ही प्रियंका वॉशिंगटन डीसी (Washington DC) थीं. अपने काम के साथ उन्होंने यहां घूमने का भी मजा लिया. प्रियंका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी (Instagram Story) पर कुछ फोटोज शेयर किए हैं जिनमें वे घूमते हुए नजर आ रही हैं. प्रियंका ने अपने नाइट आउट के फोटोज शेयर करते हुए लिखा है, Where to next?.

प्रियंका चोपड़ा पिछले कुछ दिनों से न्यूयॉर्क में अपने ​विभिन्न प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में घूम रही हैं. वे इस टूर को एंजॉय कर रही हैं और सोशल मीडिया पर अपने फोटोज शेयर करती रहती हैं. इंस्टाग्राम स्टोरी की पहली फोटो में उन्होंने एक सेल्फी शेयर की है. इसमें वे डेनिम शर्ट और कैप पहने हुए दिख रही हैं. उन्होंने मास्क पहन रखा है और उनकी कैप पर लिखा है ‘आउट ऑफ ऑफिस’. इसके साथ ही उन्होंने एक यूनियन स्टेशन की फोटो भी शेयर की है. वहीं, पीसी ने एक क्लिप भी शेयर की है, जिसमें वे रोड पर खड़ी नजर आ रही हैं और बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा है.

लाइम ग्रीन ड्रेस में दिखा खूबसूरत अंदाज

इंस्टाग्राम स्टोरी के अंत में उन्होंने अपने नाइट आउट की झलक दिखाई है. इसमें वे लाइम ग्रीन ड्रेस पहने नजर आ रही हैं,​ जिसमें वे काफी खूबसूरत दिख रही हैं. फोटोज में वे मैचिंग बैग और हील्स में नजर आ रही हैं. उन्होंने अपनी मिरर सेल्फी भी शेयर की है. प्रियंका का यह जुदा और जॉयफुल अंदाज उनके फैंस को पसंद आ रहा है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

अनन्या पांडे के ग्रीन कलर के बिकिनी की कीमत जानिए आगे देखें…

हाल ही प्रियंका चोपड़ा ने हसबैंड निक जोनास की एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की थी. फोटो में निक गिटार बजाते दिख रहे हैं. पोस्ट के साथ प्रियंका ने लिखा था, ‘हसबैंड एप्रिसिएशन पोस्ट’. यह फोटो एक परफॉर्मेंस के दौरान की है, जिसमें निक रेड शर्ट में नजर आ रह हैं.

गौरतलब है कि प्रियंका अपने साथ बेटी मालती मैरी को भी लेकर आई हैं. वे अपने वर्क के साथ फैमिली लाइफ को भी मैनेज कर रही हैं. मालती के साथ भी वे फोटोज शेयर करती रहती हैं.