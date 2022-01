प्रियंका चोपड़ा ने जब कहा था, 'भगवान जब चाहता है तब होता है, लेकिन मैं मां बनना चाहती हूं'

Priyanka Chopra and Nick Jonas welcome baby: प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास के घर में किलकारियां (Priyanka Chopra and Nick Jonas became parent) गूंजी हैं. सेरोगेसी (Surrogacy) के जरिए उनके बच्चे का जन्म हुआ हैं. प्रियंका काफी समय से मां बनना चाहती थीं, इसका खुलासा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया था. वहीं, निक ने पिता बनने को अपना असली सपना बताया था.