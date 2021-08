'रंग दे बसंती' में सोहा अली खान संग किसिंग सीन पर बोले आर माधवन- 'सैफ के बारे में सोचकर ही...'

मुंबईः डायरेक्टर ओम प्रकाश मेहरा (Rakeysh Omprakash Mehra) की ‘रंग दे बसंती’ हिंदी सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है. राकेश ओम प्रकाश मेहरा इन दिनों अपनी ऑटोबायोग्राफी ‘द स्ट्रेंजर इन द मिरर’ (The Stranger In The Mirror) को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कई खुलासे किए हैं. इस किताब में डायरेक्टर ने अपनी फिल्मों से जुड़ी भी कई बातें शेयर की हैं. जिनमें से एक ‘रंग दे बसंती (Rang De Basanti)’ से भी जुड़ी हुई है.

फिल्म से जुड़ा एक किस्सा आर माधवन (R. Madhavan) से भी जुड़ा हुआ है. दरअसल, ‘रंग दे बसंती’ में आर माधवन ने फिल्म में लेफ्टिनेंट अजय राठौर की भूमिका निभाई थी. राकेश ओम प्रकाश की इस किताब के जरिए आर माधवन ने खुलासा किया है कि ‘रंग दे बसंती’ के सॉन्ग ‘तू बिन बताए’ में सोहा अली खान के साथ अपने रोमांटिक सीन के दौरान, अभिनेता कितने नर्वस थे. आर माधवन गाने में दर्शाए गए किसिंग सीन के दौरान लगातार एक्ट्रेस यानी सोहा अली खान के भाई सैफ अली खान के बारे में सोच रहे थे.

गाने में माधवन का किरदार सोहा के किरदार को प्रपोज करता है और फिर उनके बीच एक रोमांटिक किसिंग सीन भी दिखाया जाता है. संयोग से, यह पहला किसिंग सीन था जिसे माधवन ने फिल्म के लिए शूट किया था. राकेश ओमप्रकाश मेहरा की ऑटोबायोग्राफी में आर माधवन ने फिल्म निर्माता के साथ काम करने और ‘रंग दे बसंती’ के किसिंग सीन पर अपने अनुभव शेयर किए हैं.

आर माधवन सीन को याद करते हुए लिखते हैं- ‘केवल एक चीज जो मैं सोच सकता था, वह थी सैफ अली खान (सोहा अली खान के भाई), जिनके साथ मैंने पहले ही एक फिल्म (रहना है तेरे दिल में) में काम किया था. इसमें हम एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बने थे. सैफ का ख्याल आते ही मेरा मुंह सूख रहा था. लेकिन, मुझे यह दिखाना था कि मैं एक आइडियल बॉयफ्रेंड हूं. ये शायद ऑन स्क्रीन मेरा पहला किस था.’

किसिंग सीन के अलावा उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें फिल्म में पहले करण सिंघानिया का रोल ऑफर हुआ था, जो बाद में तमिल अभिनेता सिद्धार्थ ने निभाई थी. वहीं, लेफ्टिनेंट अजय राठौर के लिए मेकर्स की पहली पसंद वह नहीं बल्की शाहरुख खान थे. बता दें, रंग दे बसंती में आमिर खान, कुनाल कपूर, शर्मन जोशी, सोहा अली खान, सिद्धार्थ और आर माधवन जैसे स्टार्स महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे.