Rajesh Khanna Death Anniversary: राजेश खन्ना थे बॉलीवुड के पहले मेगा स्टार, ये थे आखिरी शब्द

Rajesh Khanna Death Anniversary: बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले मेगास्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) बॉलीवुड के पहले मेगा स्टार, जिन्होंने अपनी अदाकारी से दुनिया को दीवाना बनाया. बॉलीवुड में 'काका' के नाम से मशहूर राजेश खन्ना जैसा स्टारडम देखा वैसा किसी दूसरे स्टार को नसीब नहीं हुआ. आज दुनिया को अलविदा कहे उन्हें पूरे नौ साल (Rajesh Khanna Death Anniversary) हो गए. आज के ही दिन यानी 18 जुलाई 2012 को उनका निधन हुआ था. आज भले ही वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपनी फिल्मों और शानदार काम की वजह से वो हमेशा जिंदा रहेंगे. आज उनकी पुण्यतिथि पर बताएंगे कैसे उन्हें मेगा स्टार का टैग मिला और दुनिया से जाते-जाते उनके आखिरी शब्द क्या थे.

सालों की मेहनत के बाद हासिल किया मुकाम

राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड के टॉप एक्टर रहे हैं. कहते हैं कि बॉलीवुड (Bollywood) में एक दौर ऐसा भी आया जब राजेश खन्ना फिल्म के हिट होने की गारंटी बन गए थे. फिल्मों में एंट्री लेते ही राजेश खन्ना हिट नहीं हुए थे बल्कि कई सालों के मेहनत के बाद उन्होंने पहले सुपरस्टार का मुकाम हासिल किया.

राजेश खन्ना को उनके फैंस काका के नाम से पुकारते थे. फाइल फोटो

राजेश खन्ना नहीं था असली नाम

राजेश खन्ना को उनके फैंस काका के नाम से पुकारना पसंद करते हैं लेकिन राजेश खन्ना का पहला नाम जतिन खन्ना था. बचपन से ही उन्हें अभिनय में रुचि थी. इसलिए उन्होंने अपने करियर की शुरुआत थियेटर से की और फिर बॉलावुड पर राज किया.

राजेश खन्ना के लुक्स पर लड़कियां फिदा थीं. फाइल फोटो

3 साल का मेहनत के बाद मिले नेम-फेम

राजेश खन्ना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत चेतन आंनद की फिल्म 'आखिरी खत' से की थी. ये फिल्म साल 1966 में रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म से उनके करियर को कुछ फायदा नहीं हुआ. इस दौरान काका खुद को एक्टर के तौर पर साबित करने के लिए काफी मेहनत करते रहे. इसके बाद साल 1969 में आई शक्ति सामंत की फिल्म 'अराधना' से राजेश खन्ना एक सफल एक्टर के रूप में बॉलीवुड में स्थापित हो गए. फिल्म 'आराधना' के बाद राजेश खन्ना बॉलीवुड में रोमांटिक ​एक्टर के रूप में फेमस हो गए. इसके बाद राजेश खन्ना ऐसे पहले स्टार बने, जिन्होंने एक के बाद एक लगातार 15 हिट फिल्में दीं.

काका के लुक्स की दीवानी थीं लड़कियां

लड़कियां उनके लुक्स की इस तरह दीवानी थीं कि उनकी गाड़ी के जाने के बाद जो धूल उड़ती थी, उससे अपनी मांग भरती थीं. आज भी लोग राजेश खन्ना के स्टारडम से जुड़े किस्से उनके फैंस दिल से कहना और सुनना पसंद करते हैं.

रुला गई थी मेगास्टार का आखिरी विदाई. फाइल फोटो

ये थे आखिरी शब्द

राजेश खन्ना आखिरी वक्त में बुरी तरह बीमार पड़ गए थे और बीमारी के चलते 18 जुलाई 2012 में उनका देहांत हो गया. राजेश खन्ना के आखिरी समय में बेटी ट्विंकल और दामाद के बेहद करीब थे. राजेश खन्ना के देहांत के बाद उनके दोस्त अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग के जरिए अपना दुख जाहिर किया था. उन्होंने इसी ब्लॉग में बताया था कि जब वो राजेश खन्ना के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे. तब उनके किसी करीबी ने बताया था कि राजेश खन्ना के आखिरी शब्द थे 'Time is up', 'Pack up'.

रुला गई थी मेगास्टार का आखिरी विदाई

18 जुलाई 2012 को जब राजेश खन्ना अपने आखिरी सफर पर चले तो उनके पीछे परिवार और दोस्तों के साथ फैंस का हुजूम चल पड़ा था. आंखों में आंसू लिए उनके चाहने वाले उन्हें अलविदा कहने आए लेकिन अपने मेगास्टार को जाने देना इतना आसान नहीं था.