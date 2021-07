'रंग दे बसंती' के लिए आमिर खान लेते 8 करोड़ की मोटी रकम, सालों बाद हुआ वजह का खुलासा

मुंबई. डायरेक्टर राकेश ओमप्रकाश मेहरा (Rakeysh Omprakash Mehra) इन दिनों अपनी किताब को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी ‘द स्ट्रेंजर इन द मिरर’ (The Stranger in the Mirror) में आमिर खान का जिक्र किया है. मेहरा ने उन्हें विजनरी बताया है. डायरेक्टर ने ‘रंग दे बसंती’ को समय पर पूरा करने का श्रेय आमिर खान (Aamir Khan) को दिया है.

राकेश ओमप्रकाश मेहरा (Rakeysh Omprakash Mehra) के अनुसार, ‘आमिर एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं और काम के दौरान कुछ भी गलत हो या सही वह उसे समझते हैं. आमिर को किसी भी सीन के शूट को लेकर घमंड नहीं है. वह किसी भी सीन को परफेक्ट करना चाहते हैं, भले ही वह किसी और का काम क्यों न हो. वह सीन को बेहतर बनाने के लिए खुशी-खुशी बैकग्राउंड में खड़े होकर शूटिंग पूरा करते हैं. आमिर की सिनेमाई समझ हमारे इंडस्ट्री में सबसे अलग और बेहतर है. आमिर की वजह से मैने ‘रंग दे बसंती’ फिल्म को टाइम से पूरा कर लिया.’

फिल्म निर्माता ने आगे खुलासा किया कि आमिर खान (Aamir Khan) ने अपनी फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज जोड़ा था, जिसके तहत अगर फिल्म समय पर पूरी नहीं हुई तो वह अपनी फीस को दोगुना कर देंगे. उन्होंने कहा, ‘आमिर ने कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज जोड़ा था, यही कारण था कि मैंने पहली बार समय पर फिल्म बना ली. आमिर के कहा था कि मेरी फीस 4 करोड़ है और आप समय पर फिल्म पूरी नहीं करते हैं, तो आपको मुझे मेरी फीस से दोगुना यानी 8 करोड़ का भुगतान करना होगा.’

आपको बता दें राकेश ओमप्रकाश मेहरा (Rakeysh Omprakash Mehra) बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर हैं. उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, जिसमें ‘रंग दे बसंती’, ‘भाग मिल्खा भाग’, ‘मिर्जा’, ‘दिल्ली-6’ और हालिया रिलीज ‘तूफान’ शामिल है.