The Kashmir Files देख बोले राम गोपाल वर्मा- 'नफरत हो गई', विवेक अग्निहोत्री ने दी प्रतिक्रिया

मुंबईः विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) पर अब तक कई सितारे प्रतिक्रिया दे चुके हैं. अब फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने भी विवेक अग्निहोत्री की फिल्म पर रिएक्शन दिया है, वह भी बिलकुल अलग अंदाज में. 59 वर्षीय ने 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन से प्रेरित फिल्म पर अपना रिव्यू शेयर (Ram Gopal Varma Review reaction on The Kashmir Files) किया है. वर्मा ने अपने अनोखे अंदाज में एक यूट्यूब वीडियो में द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की है. राम गोपाल वर्मा का कहना है कि उन्हें ये फिल्म इतनी पसंद आई कि उन्हें इससे ‘नफरत’ हो गई है.

वीडियो में राम गोपाल वर्मा कहते हैं- ‘मुझे कश्मीर फाइल्स से नफरत हो गई है, क्योंकि इसने वह सब बर्बाद कर दिया, जो मैंने पढ़ा था. जो कुछ भी सोचा था, इसने सब नष्ट कर दिया.’ वर्मा ने कहा कि वह वापस जाकर फिर से इसके बारे में नहीं सोच सकते. उन्होंने कहा- ‘मैं फिर से नहीं सोच सकता कि फिल्म कैसे बनाई जानी चाहिए. इसलिए मुझे कश्मीर फाइल्स से नफरत है.’

उन्होंने आगे कहा- ‘चाहे डायरेक्शन हो, एक्टिंग स्किल या फिर जिस तरह से पटकथा बनाई गई या फिर कई अन्य प्रतिभाएं, जो इसमें मौजूद थीं. मैं उन सभी से नफरत करता हूं, क्योंकि इसने मुझे बनाया है और अधिकांश फिल्म निर्माताओं को बनाया है या फिर शायद सभी फिल्ममेकर्स को. मैं सभी फिल्म निर्माताओं से कहना चाहता हूं कि हमें अपनी पहचान खो देना चाहिए और द कश्मीर फाइल्स की ड्रॉइंग बॉक्स पर वापस जाना चाहिए.’

वह आगे कहते हैं- ‘कम से कम अगर मुझे ऐसा कुछ बनाने का मौका दिया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि हममें से कोई भी उस विश्वास के साथ आ सकता है जिसके साथ यह फिल्म बनी है. इसलिए मैं कश्मीर फाइल से जुड़े सभी लोगों से नफरत करता हूं, लेकिन ऐसा करने के लिए मैं विवेक अग्निहोत्री से प्यार करता हूं.’ राम गोपाल वर्मा के वीडियो पर विवेक अग्निहोत्री ने भी प्रतिक्रिया दी है.

विवेक अग्निहोत्री ने ट्विटर पर राम गोपाल वर्मा का यह वीडियो शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है. उन्होंने राम गोपाल वर्मा के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा- ‘राम गोपाल वर्मा आप द कश्मीर फाइल्स से नफरत करते हैं और इसलिए मैं आपसे प्यार करता हूं.’ ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए राम गोपाल वर्मा ने फिर द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की है और साथ ही इस बात की भी सराहना की कि उन्होंने इस गलतफहमी को दूर कर दिया है कि सिर्फ बड़े स्टार्स के ही होने से फिल्म चलती है.